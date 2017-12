Política Confidencial: Destape desangelado

Confidencial

Ricardo Anaya, aspirante del PAN a la Presidencia de la República, tuvo un destape desangelado, pues fueron notables las ausencias de cuadros políticos de peso, tanto de Acción Nacional como del PRD. De los primeros resaltó el huevo que dejó Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla y uno de los principales críticos por la falta de apertura en el proceso interno de designación de precandidatos, así como Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino. Tampoco estuvieron ninguno de los gobernadores del PRD, Arturo Núñez, de Tabasco; Silvano Aureoles, de Michoacán, ni Graco Ramírez, de Morelos.

Claudia Sheinbaum, ex delegada de Tlalpan y ahora precandidata de Morena para la Jefatura de Gobierno, no irá sola en la pelea en 2018. Al registrarse en la sede del Comité Ejecutivo Estatal presentó a su equipo de campaña: 16 personajes de la vida académica, cultural, ecológica y política, 12 son mujeres y cuatro hombres. De entre los que destacan están la ex diputada local Beatriz Olivares, la ex constituyente Estela Damián, la especialista en movilidad Florencia Serranía Soto, Paco Ignacio Taibo II, así como el senador Mario Delgado. Claudia anunció que el 15 y 17 de diciembre realizará una gira por la Ciudad de México, de la mano de AMLO, futuro candidato de Morena por la Presidencia.

Israel Moreno, ex delegado de Venustiano Carranza, y su hermano Julio César Moreno, a pesar de cargar con un negro historial de clientelismo en dicha demarcación, fueron premiados por las tribus del PRD al renovar el Comité Ejecutivo Nacional, pues el primero fue designado secretario de Políticas Alternativas de Seguridad Pública del CEN del sol azteca y el segundo tiene amarrada una candidatura por una senaduría para el próximo año.

Alejandra Barrales, aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX, antes que pensar en Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, deberá enfrentar un duro reto en las internas del PRD, pues enfrentará al reconocido doctor José Armando Ahued, cuyos proyectos en la capital han sido reconocidos y replicados en otros países, así como a Salomón Chertorivski, quien también tiene el reconocimiento por impulsar un mejor salario en la capital. En el sol azteca nos confirman que Barrales no la tiene nada fácil.