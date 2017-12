Las mentiras de Ricardo Anaya

Héctor Escalante

¿Cuántas veces dijo Ricardo Anaya que no quería ser candidato a la presidencia de México? En al menos un centenar de entrevistas Anaya señaló que su interés no era el de ser candidato, sino el de su partido y el de México. Después cambió su discurso y señaló que ya habría tiempo para pensarlo, aunque a pregunta expresa jamás lo afirmó, pues entonces Ricardo Anaya mintió.

¿Para que engañarnos? Acaso no era mejor que hubiera señalado desde el inicio sus aspiraciones. Comenzar una candidatura mintiendo es una pésima señal. Los electores nos merecemos más que eso, merecemos políticos que hablen con la verdad, ya no queremos dobles mensajes. Si un político tiene aspiraciones que lo diga, así de sencillo.

Ricardo Anaya convirtió al PAN en una mala copia del PRI, sin contrapesos, acorralando a sus contrincantes, en muchas ocasiones marginándolos de cualquier posibilidad de discusión. También se convirtió en un líder parecido a López Obrador, a quien tanto critica, adueñándose de un partido y utilizando todos los medios y recursos para hacerse propaganda y quedarse con la candidatura presidencial.

En su camino ha dejado a varios posibles aspirantes; Margarita Zavala, quien es la única que entendió que no había nada que hacer dentro de PAN y renunció, también dejó fuera a Rafael Moreno Valle, de quién no se sabe nada y a Miguel Ángel Mancera, quien de plano se echó para atrás y no quiso participar en una contienda interna controlada por Anaya, sabiendo que lo iban a apalear.

Es posible que exista una competencia interna, sin embargo, será una simulación, pues al final Anaya será ampliamente ganador. El grupo de Ricardo Anaya controla al PAN, ellos lo elegirán y ellos lo aplaudirán, es su líder y no tendrá mayor problema para ganar la interna de su partido, literal su partido, pues se apropió de el.

Hoy Ricardo Anaya ya consiguió lo que quería, después de más de 1.5 millones de spots de auto promoción ya es candidato. Habrá que esperar qué tipo de campaña hace y si tiene el tamaño para convencer a los electores. Habrá que esperar si su mensaje es convincente o si su candidatura es testimonial y el acabose del PAN.

Hoy llega Ricardo Anaya a lo que ha soñado desde hace mucho tiempo, hoy Ricardo Anaya ya es pre candidato, hoy Anaya llega engañando a muchos y a costa de un partido, hoy llega Ricardo Anaya después de muchas mentiras.

Últimas palabras

López Obrador se equivoca al referirse a sus contrincantes con adjetivos. No son morenos contra blancos, buenos contra malos. Todos somos mexicanos y la polarización no ayuda.