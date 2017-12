Confidencial: el candidato de Monreal a la Cuauhtémoc

Confidencial

Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, logró colocar a su incondicional para contender por esa demarcación en 2018. En los pasillos de Morena nos cuentan que Néstor Núñez sería ese abanderado​. Y cheque usted esta lista con otros finalistas de Morena: María Rojo competiría por Coyoacán, Vidal Llerenas en Azcapotzalco, Fadlala Akabani Hneide en Benito Juárez, Clara Brugada en Iztapalapa, Patricia Ortiz en Magdalena Contreras, Armando Quintero en Iztacalco, Paola Félix Díaz en Cuajimalpa, Francisco Chiguil Figueroa en Gustavo A. Madero y Raymundo Martínez Vite en Tláhuac.

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente, comenzará a presentar una serie de “novedosos” spots en televisión, cuya productora es Adworks, de Víctor Pico Covarrubias. La relación entre este publicista y el PAN data del 2012, en la campaña de Josefina Vázquez Mota y en 2015, Pico Covarrubias logró posicionar dos frases en esa elección intermedia: “México no se mueve” y “Claro que podemos, ¿a poco no?” Se dice que el equipo de creativos lo completan Roberto Trad Hasbun y Andrea de Anda, ambos cercanos a Alejandra Sota, ex vocera del ex presidente Felipe Calderón y colaboradora en la precampaña del abanderado priista José Antonio Made. Con que luce su versatilidad. ​

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, presume de ofrecer cuentas claras, pero parece que no le cuadran. Primero dice que pedirá licencia de seis meses esta semana, a fin de poder regresar pasados los comicios del 1 de julio de 2018, si es que no logra conquistar la Presidencia. Ello evitaría una elección y su sustituto sería por designación. Sin embargo, en sus reportes de gastos ante el INE ya brincaron varias inconsistencias, pues existe una diferencia entre sus ingresos y egresos, que es de 471 mil pesos, mismos que tendrá que aclarar antes de que ese sea un motivo para que le sea negada su candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, o lo traicionaron los nervios o ya padece de amnesia. Y es que en un mensaje a medios aseguró que su partido apoyará la lucha del PRD y de Movimiento Ciudadano en la promoción de una acción de inconstitucionalidad para vetar la Ley de Seguridad Interior, pero se le olvidó que la misma dirigencia de su partido dictó línea a senadores y diputados federales para que votaran en abstención cuando tuvieron oportunidad de votarla en contra. ¿Entonces están o no están en la misma lucha?