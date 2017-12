¿Por qué votar en el 2018?

Héctor Escalante

La elección del año 2000 fue la primera en la que hubo alternancia en la presidencia de México. Todos los que nacieron ese año van a votar por primera vez en la siguiente elección, en el 2018. Es muy probable que se sientan muy desencantados de la política, sin embargo, es importante que vayan y voten. ¿Por qué?

1. Tardamos décadas en poder tener esa alternancia. Un mismo partido siempre ganaba las elecciones.

2. Antes las elecciones las organizaba el gobierno y ahora tenemos al INE, que, a pesar de todo, es autónomo y confiable.

3. La democracia nos cuesta mucho dinero, es importante salir a votar y ejercer ese derecho.

4. Hay que elegir o castigar a los gobernantes o partidos que no creemos que hacen bien su trabajo.

5. Es importante no dejar que sólo los políticos hagan política.

El país tiene muchos retos y hoy muchos primeros votantes se sienten desanimados. Es importante recordarles que tuvieron que pasar muchas cosas para tener elecciones democráticas, muchos episodios para tener libertades, no debemos dar pasos atrás. México ha tenido avances importantes, no siempre se ven y no siempre nos damos cuenta, hay mucho camino que recorrer y mucho para exigirle a los políticos, pero eso no se hará solo, por eso es importante salir a votar en este 2018.