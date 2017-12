De Bitcoins, fondos y burbujas

Luis Kentzler

Las inversiones nunca han sido fáciles de entender, y ahora con opciones tan disruptivas como las cryptomonedas, las decisiones de inversión son más difíciles.

Las inversiones en el Siglo XXI

Hemos hablado muchas veces de cómo los fondos de inversión nos pueden ayudar a lograr nuestras metas, de sus bondades y de cómo abrir una cuenta para empezar a invertir. Sin embargo, el mundo de las inversiones y de las finanzas tiene un nuevo jugador: las cryptomonedas. Si bien, las cryptomonedas como Bitcoin buscan posicionarse como la nueva moneda en la economía mundial, muchos las han utilizado como un vehículo de inversión y no como moneda de uso corriente; normal, ya que aún no son muchos los lugares donde puedes pagar con Bitcoin.

Estas nuevas alternativas, que han crecido su valor de manera exponencial, parecieran muy atractivas para invertir, y muchos han invertido todo lo que tienen con la esperanza de conseguir estas ganancias extraordinarias que se han venido presentando. Sin embargo, no hay que olvidar nunca que el rendimiento va siempre de la mano del riesgo, y la promesa de un rendimiento alto incluye un riesgo alto.

¿Entonces en qué invierto?

Hablar sobre los fundamentos de las cryptomonedas y sobre si son buenas inversiones nos podría tomar más de dos planas, por lo que no me meteré en ese tema. Lo que me gustaría que siempre tengamos claro es la diversificación de nuestras inversiones. Invertir TODO tu dinero en un solo activo, llámese Bitcoin, fondo de inversión o acciones, es una muy mala idea; como dice el dicho, nunca metas todos los huevos en una canasta.

Considera el riesgo de cada activo y con base en eso planea. Las cryptomonedas sí pueden darte rendimientos muy altos, pero también se pueden desplomar 45% en un día. ¿Estás dispuesto a ver el dinero de tu jubilación reducirse casi a la mitad en un solo día? Dependiendo de tu edad será tu respuesta, ya que si estas a 1 año de retirarte, ya casi necesitas ese dinero y no podrás soportar la pérdida. Sin embargo, si eres muy joven, puedes ser un poco más arriesgado y esperar a que suba de valor de nuevo o volver a empezar. La decisión siempre es tuya, pero una regla simple sobre invertir en cryptomonedas es: invierte lo que estés dispuesto a perder, y ni u peso más. Recuerda que mañana, lo que invertiste puede valer $0.

Diversificando las inversiones

La mejor manera de reducir el riego es diversificando. Si ya tienes una parte en Bitcoin, invierte un poco en fondos de inversión, así, si Bitcoin baja, aún tienes tu inversión en el fondo que sigue generando dinero. O, si el fondo no está teniendo un buen rendimiento, tal vez tus Bitcoins sí, y se van compensando. Existen muchísimos vehículos con los que puedes diversificar, pero lo importante es que lo hagas, y no solo inviertas en lo que “está de moda”.

Recuerda cuánto trabajo te costó ganar ese dinero, como para arriesgarlo todo en una sola apuesta. Nadie sabe si Bitcoin es una burbuja, por lo que debes de tener cuidado en cómo y cuánto inviertes.