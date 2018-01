Política Confidencial: Confrontación interna en el PRI

Confidencial

José Antonio Meade seguramente estuvo animado por un desafío ayer que llegó a Aguascalientes, donde el PRI ha entrado en una espiral de confrontación interna y el PAN, que ganó la gubernatura, se halla ensoberbecido. El precandidato a la presidencia de Por México al Frente, Ricardo Anaya, se paseó por el centro de la capital hidrocálida y mandó una señal de tranquilidad en pos de una nueva fortaleza. Ya se verá si lo logra.

Mauricio Toledo, el cacique perredista que durante años ha controlado las redes de poder en Coyoacán, parece ser la mano que está detrás de la nueva agresión en contra de Claudia Sheinbaum, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Un grupo de choque cargó ayer contra simpatizantes de la precandidata morenista, lo que trajo cuatro heridos de consideración, entre ellos, un reportero del diario La Jornada.

Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se perfila para la candidatura al gobierno de ese estado por el PRD, en un acuerdo no escrito que, según nos informan, pactaron con el PAN para que este partido postule a algún candidato débil. A pesar de que en este estado no se firmó una coalición, también se dice que el PAN pondría como candidato a la alcaldía de Cuernavaca al diputado Javier Bolaño, a cambio de que el PRD postule a un contrincante no competitivo. nos comentan.

Andrés Manuel López Obrador concentrará este jueves la atención al presentar no sólo su propuesta en materia de seguridad pública, sino a quien podría ser el titular de la secretaría del ramo, que el tabasqueño repondría, a diferencia de lo ocurrido en la actual administración. Varios nombres han corrido entre las especulaciones, pero el más mencionado ha sido el de Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno de la capital.