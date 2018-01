El 2018 viene perrón

Fernanda Tapia

O sea, si todavía uno no agarra fuerzas y valor para empezar la dieta y cumplir los propósitos de Año Nuevo, no se preocupen, porque el Año Nuevo Chino arranca hasta el 16 de febrero; y se dice que “los 12 signos del zodiaco chino deben demostrar tolerancia y empatía hacia las personas que conocen para preservar su equilibrio kármico, especialmente si desean evitar conflictos innecesarios”. Los que saben dicen que el elemento dominante será Tierra, y espero que no se refiera a movimientos telúricos, sino a la tierra que se van echar los candidatos en su contienda. “Es un año lleno de acontecimientos, marcado por las preocupaciones de seguridad y el crecimiento de los movimientos conservadores en el mundo entero. O sea… ya estamos viendo pa dónde van a caer las elecciones. Sin embargo, y pese a la cerrazón de las extremas, también habrá “muchas voces que se alzan para destacar la importancia de los valores universales del diálogo y la solidaridad, que son valores característicos del signo del perro”. Pues será en China porque yo no he dialogado con mis perros, si acaso monologado. Pero esto augura que “activistas y estudiantes no duden en exigir cambios radicales en sus condiciones de vida y en preservar el futuro de sus hijos”. Úchales y con la Ley de Seguridad Interior… ¿Pero qué eventos marcarán este año?

Acerca de Cataluña, el presidente español, Mariano Rajoy, convocará a la primera sesión del nuevo Parlamento catalán el 17 de enero y entonces ya formado el Parlamento, “los legisladores deberán presentar a un candidato para liderar Cataluña”. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur arrancan el próximo 9 de febrero Corea del Sur. El evento será el foco de atención de la prensa internacional debido al riesgo latente que existe debido al conflicto entre esta nación y su vecino, Corea del Norte, que en 2017 encendió las alarmas mundiales debido a sus amenazas, ensayos militares y distintas pruebas nucleares en la región asiática. Pero, sobre todo, los más recientes mensajes entre Kin Jong-un y Trump… donde se la han pasado midiéndose los genitales. Y la gravedad de que el líder coreano lanzó un misil hace unos meses pero cayó en una ciudad de su propio país. O sea 237 mil daños colaterales. Este año también se celebrarán elecciones presidenciales en Rusia el 18 de marzo. Putin, aferrado al Anillo del Poder entregó su solicitud de registro como candidato independiente. De ganar tendríamos Putin hasta 2024. Con todo y sus cuatachismos con el hijo de Trump. Entre sus rivales se encuentra el líder del Partido Liberal Demócrata, Vladimir Zhirinovski y el comunista Guennadi Ziugánov.

La Comisión Electoral Central rechazó la candidatura del opositor Alexéi Navalni. Así nomás, casual. Y aunque parecía imposible este año se dará el retiro de Raúl Castro Raúl Castro, militar y político que ocupa el cargo de presidente de Cuba desde 2008. El 19 de abril tendrá lugar la jornada electoral donde los cubanos podrán elegir a su nuevo presidente, designar al Consejo de Estado y renovar los escaños de la Asamblea Nacional, con todos sus respectivos diputados y delegados provinciales por un mandato que durará cinco años. Ahora bien, tampoco sé mucho porque ya ven que todo se reparte entre la gente del mismo partido. Igual que acá. Para los ingleses este año habrá Boda Real en Reino Unido del príncipe Enrique de Gales con la actriz estadounidense Meghan Markle, el 19 de mayo, en el Castillo de Windsor. En los últimos días la prensa británica informó que funcionarios británicos temen un conflicto diplomático con la Casa Blanca si Barack Obama y su esposa son invitados al evento real antes de que Donald Trump conozca a la Reina. Yo diría que le suelten por teléfono al Trump la clásica de Fox: “…cenas y te vas”.

También habrá elecciones presidenciales en Colombia, acá lo llamativo es que Rodrigo Londoño, quien lideró a la guerrilla de las FARC, anunció que competirá como candidato presidencial, representando al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, creado en agosto de 2017 con las mismas siglas del grupo guerrillero, FARC. Y más elecciones, por supuesto acá en Mexicalpan de las Tunas. Aquí lo interesante es que ahora es toda una realidad el voto de nuestros paisanos en el extranjero, así que quien lea esto corra a su consulado para darse de alta, les actualicen su credencial de elector y puedan recibir su paquete electoral para que también tengan voz y voto este 2018. Aunque ya dijo el Brujo Mayor y la Bruja Zulema que quien ocupará la silla presidencial será Meade. Otro numerito muy esperado por panboleros, cronistas y patrocinadores es el Mundial de Futbol Rusia 2018, el próximo 14 de junio. Y será la primera vez que un país de Europa oriental organiza el campeonato. Regresando a la grilla, las elecciones en Brasil serán el 28 de marzo y están marcadas por el hecho de que Lula da Silva, ex presidente de Brasil (2003-2010), quien enfrenta además varias denuncias, está clarísimo como posible candidato y buscará realizar un segundo mandato, pero claaaaaaro, antes tiene que responder por las acusaciones de corrupción en su contra que podrían enviarlo a prisión y, por ende, quedarse “nomás mirando las elecciones, como el chinito”. En los Estados Unidos, el 6 de noviembre habrá elecciones legislativas de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a una tercera parte del Senado. Y en Venezuela será hasta diciembre de 2018 que se realizarán elecciones presidenciales donde se espera que se den con TODO, Maduro (en casi de anunciar su reelección) y los opositores, Henrique Capriles y Leopoldo López, en arresto domiciliario.

PARA PENSARLE

Prepárense pa las pelis: LA FORMA DEL AGUA, nueva cinta de Guillermo del Toro, que triunfó en el Festival de Venecia y que está nominada a siete Golden Globe, y que ya merito se estrena en México.

Bohemian Rapsody, que es la adaptación al cine de la vida y obra de Freddie Mercury, la veremos para Navidad de este año. Una muy morbosamente esperada: Yo, Tonya… comedia de Craig Gillespie que aborda uno de los mayores escándalos en la historia del deporte. “Tonya Harding era una de las patinadoras más prometedoras del planeta, hasta que apareció Nancy Kerrigan, amenazando su carrera en los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994. Así que semanas antes del inicio de la competición, Kerrigan es agredida y la sombra de la sospecha cae sobre el entorno de Tonya, desde su ex marido hasta su guardaespaldas. Una gran interpretación de Margot Robbie, al igual que Allison Janney, en el papel de la monstruosa madre de la patinadora” Ay nanitaaaaaaaa. Una secuela más: Ocean's Eight con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna y Sarah Paulson quienes serán las protagonistas en este reboot femenino. Damian Lewis, es el villano. Con cameos de Kim Kardashian, Serena Williams y Zac Posen, entre otros. Jurassic World: El reino caído, donde Geraldine Chaplin es la gran sorpresa. Se estrena el 22 de junio. Otra esperada es Deadpool 2, donde Josh Brolin y Zaziz Beetz se le unirán a Ryan Reynolds en esta parodia del mundo de los superhéroes. Llega a salas de todo el mundo el 1 de junio. Para los poterianos: Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, con Jude Law, Callum Turner y Johnny Depp. Pero tendremos que esperar hasta el 16 de noviembre de 2018. La de AVENGERS: INFINITY WAR en mayo (suspiro). Tarde se me hace para ver a mi papucho Thor…Thoriiiiiiiiito!!! Y una que muero por ver SOLO: A STAR WARS STORY. La vida de Han Solo, solito. A ver si cambian tooooodo lo que leímos en libros y libros del Universo Expandido de Star Wars. Y luego, para quienes babearon con Khal Drogo en Juego de Tronos, llega AQUAMAN, interpretado por Jason Momoa. El mamey que tiene rostro angelical.

LO QUE CALIENTA

Y calienta porque no habrá dinero que alcance pa tanto concierto:

Lenny Kravitz. El cantante regresa a México con su gira “Raise Vibration Tour 2018”, el 13 de abril en la Arena Ciudad de México,el 15 en la Arena Monterrey y, finalmente, el 18 en la Arena VFG de Guadalajara.

Ozzy Osbourne. El cantante de 68 años regresa a México para ofrecer un concierto como parte del tour mundial con el que festejará sus cinco décadas de carrera. El tour iniciará en México el 5 de mayo.

Corona Capital expandirá sus raíces hasta Guadalajara, Jalisco, y será encabezado por bandas como The Killers y el músico David Byrne. Desde el 7 de abril en el Foro Alterno de Guadalajara.

ARRIBA

Sigue vivo Phil Collins!!! El 9 de marzo dará un show en el Palacio de los Deportes, mientras que el 6 de marzo se presentará en Monterrey y el 7 en Guadalajara.

ABAJO

Luis Miguel ofrecerá una serie de conciertos en el Auditorio Nacional en febrero, los días 21, 22 y 23 como parte de su tour México por Siempre. Ufffff. A ver si le alcanza la voz y las fuerzas.

LO CHIDO

Bunbury regresará a México el 22 de febrero y dará un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 1 de marzo en Guadalajara. Katy Perry dará dos conciertos acá. Bruno Mars estará el 31 de enero, 2, 3 y 5 de febrero. Depeche Mode 11 y 12 de marzo. Vive Latino los días 17 y 18 de ese mismo mes.

Veremos otra súper luna a finales de enero (31) y coincidirá con un eclipse de luna. Durante el equinoccio del 20 de marzo, durante este mes se podrá ver también dos lunas llenas, un fenómeno poco común conocido como luna azul. Cuando supuestamente nacen los pitufos. Y también habrá una luna roja o “de sangre” a finales de julio. Se verán las lágrimas de Halley que no son más que una lluvia intensa de las estelas Eta Acuáridas que tendrá lugar entre el 6 y el 7 de mayo tras los restos del famoso cometa Halley, por eso se le conoce como las lágrimas de Halley.

"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños" Eleanor Roosevelt

Números comparados

Cabe mencionar que para asistir a la mayoría de los conciertos enlistados a realizarse principalmente en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México (CDMX); tendrás que gastar una cifra considerable; pues las entradas van desde los 700 y hasta los 152 mil pesos, en un palco VIP a todo lujo. O sea unas 9.5 iPads!!!

CHACALEO

¿Qué evento esperas con mucha ansiedad para este 2018?

@CRIST_I_AN_12

Infinity War… En el mundial no auguro nada bueno.

@Laumartinm

Las elecciones para que termine la pesadilla de ver hasta en la sopa los spots de los candidatos.

@Pipsita

