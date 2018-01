Los 10 tips para empezar el año con el pie derecho

Helios Herrera

¿No sientes que fue ayer cuando estábamos apenas en la cuenta regresiva para recibir el año? Entre la semana corta y que muchos todavía no regresan a la rutina regular, seguramente estos días los viviste aún entre “azul y medias noches”; pero si lo pensamos fríamente, hemos dejado ir siete días en los cuales pudimos, por lo menos, haber empezado a pensar qué y cómo queremos este 2018.

La buena noticia es que, si vemos el calendario, todavía hay más tiempo por delante que el ya consumido. Hoy domingo quiero compartirte algunos consejos que podrás convertir en acciones para así, empezar con las pilas bien puestas.

1. Retroalimentación. Haz a conciencia un balance de lo positivo y negativo del año que terminó, sé tu mejor crítico. No te digo que saques la lista de tus propósitos anteriores y revises a lupa uno a uno; bien sabemos, tú y yo, que muchas veces varían y al final, el año nos sorprende con algunos logros inesperados y algunos baches que no teníamos contemplados. Recuerda que evaluar no significa nada más que, conseguir un punto del cual partimos para llegar a uno mejor. Así que reflexiona y concluye en dónde estuvieron tus aciertos y en dónde tus fallas.

2. Motivos. Nuestras razones para actuar cambian constantemente, identifica cuáles son los “por qué” actuales que te mueven. Quizá el año pasado tenías la motivación de concluir algún curso para poder ascender a tu empleo actual, o tal vez tu motivación era una vida saludable y por eso trabajaste por bajar de peso. Establece claramente el día de hoy qué o quiénes te mueven.

3. Planifica. Realiza planes mensuales, semanales y anuales; recuerda que si no sabes a dónde vas, difícilmente llegarás. Ya sé que muchas personas creyentes en el vivir en el aquí y ahora, me podrían decir que para qué planear algo que no sabremos si estaremos; sin embargo, uno de los ejes que me ha permitido avanzar en mi carrera ha sido este. En resumen, no es un consejo al aire, es una actividad que me ha dado resultados reales y que estoy seguro te ayudará también.

4. Desecha. Tira todas aquellas cosas que no usaste durante todo el año, seguramente sucederá lo mismo este nuevo ciclo. Somos una cultura que nos encanta coleccionar, guardamos de todo; desde el diente del hijo, hasta aquel primer contrato que firmamos en nuestra vida. Claro que los recuerdos son bonitos pero apuesto que, si le quitas un poco de corazón, varias cosas pueden ir directo a la basura.

5. Modifica. Año Nuevo, vida nueva; renueva tanto tu aspecto físico como tu hogar, oficina y cualquier espacio donde estés. Necesitamos sentirnos en un nuevo ciclo, y para esto es fundamental, más allá de escribir 2018 en la fecha, algunos estímulos que nos lo recuerden.

6. Ahorra. Aunque tengas unas deudas de más o tus gastos hayan sido en exceso, empieza a hacer un guardadito desde estos días. De pesito en pesito se llena el cochinito, te propongo a organizar tus finanzas y comenzar a destinar parte de tus ingresos a un guardadito. Recuerda que los imprevistos no saben de fechas y llegan cuando menos los esperamos.

7. Ejercítate. Ya no hay excusa para no hacerlo, ahora sí hasta la rosca de reyes ya pasó. No te digo que salgas corriendo a buscar el mejor gimnasio cerca de tu casa y te inscribas (si ya lo hiciste deseo de todo corazón que no abandones tu objetivo), ya que seguramente por ahí de marzo tus ánimos por ser fit bajarán. Lo que sí te aconsejo es que, si no eres una persona que frecuentemente realiza actividad física, comiences a hacerlo paulatinamente y paso a paso; y por el contrario si el ejercicio es un hábito, retómalo y ver por nuevos retos.

8. Rutinas. Aunque nos gustaría alargar más las vacaciones, no se puede; empieza a regresar a tus hábitos y horarios regulares. Mañana es lunes, los niños regresarán a la escuela y oficialmente la vida regresa a la “normalidad”. Te advierto que será una semana difícil como cualquier regreso de vacación, pero sí te dispones a hacer un esfuerzo por cumplir todas tus labores en tiempo y forma, será más sencillo de lo que parece.

9. Alimentación. El equilibrio entre cuerpo, espíritu y mente tiene sus bases en la manera como nutres tu templo sagrado. No es nada más comer poquito y dejar las tortillas, una alimentación balanceada requiere de conocimiento; lo que te quiero decir es que, si no sabes a ciencia cierta cómo comer adecuadamente y en balance según tus actividades diarias, te permitas acudir con un experto y empezar a ver por ti.

10. Actúa. Evita imaginar falsas promesas para este nuevo capítulo y comienza a actuar con enfoque y pasión por lo que deseas. De nada sirve dejar que pasen los días pensando que “este será un gran año”, te recuerdo que ya estamos en este año y, aunque hayas hecho todos los ritos de año nuevo, créeme que sólo por sacar a pasear las maletas no vas a viajar más. Pero si trabajas, ahorras y planeas, te apuesto que se cumplirá.

¡Mis mejores deseos para este 2018!