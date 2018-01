PolíticaConfidencial: Los pleitos de Miguel Ángel Yunes

Confidencial

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, mantiene pleitos políticos, por ejemplo, con el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, y mientras el estado se cae en temas de delincuencia. Muestra de ello, lo que sucedió en Xalapa, la capital, donde un grupo de delincuentes dejaron restos de cuerpos humanos en una camioneta -tal como ocurrió una vez a Duarte- pero esta vez en la capital del estado, que hasta antes de su llegada había sido un lugar relativamente seguro.

José Antonio Meade, precandidato de PRI-Verde-Panal a la Presidencia, estará hoy en Hidalgo y la nota la dará la presencia, o no, de algunas figuras, como Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y al parecer amarrado candidato a una senaduría plurinominal. Aparecerán por ahí Jesús Murillo Karam y José Olvera, ex mandatarios estatales distanciados de Osorio.

Paula Hernández Olmos, actual titular de Prospera, protegida política del citado Osorio Chong y quien aspira nuevamente a una diputación federal por la capital de Hidalgo, será otro de los rostros que la clase política buscará en los eventos de mañana en la capital hidalguense; para estar atentos igual a los movimientos y encuentros que se den el día de hoy.

Víctor Hugo Sondón, líder del PAN en el Estado de México, comienza a hacer la lista de candidatos a alcaldes de su partido que ya levantaron la mano para reelegirse en sus municipios de cara al próximo periodo electoral. Por ahora, Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan; Ana Balderas de Atizapán y Edgar Olvera de Naucalpan, ya manifestaron su interés por gobernar sus demarcaciones por 3 años más.

Ahora lo que falta es que dentro del mismo partido, otros aspirantes acepten los intereses de sus compañeros.

Morelia

Un voto clave en estas elecciones presidenciales es el voto millennial. ¿Cómo va a pesar el voto millennial para las elecciones de julio próximo y en qué rango están las edades de los millennials?

Se dice que ésta es la elección más importante de los millennials; se estima que el 48% de la lista nominal del INE va a ser exclusivamente millennial. Ahí es donde se tienen que enfocar los candidatos porque va a ser el voto decisivo.

Para poner en contexto la generación millennial, se dice que son desde 1980 hasta 1995. Tendrían como 23 años, los más chicos, y los más grandes tienen 38 más o menos.

¿Quién es más atractivo para los millennials y qué tanto pesa este asunto de las redes sociales? Qué temas les interesan a los millennials, cuál es el discurso que quieren escuchar? Hay un hartazgo social muy grande y eso se manifiesta con esta generación, un poquito de repudio, el decir ya no quiero las cosas como están y eso se manifiesta. Si nos vamos a nuestro vecino del norte, con la figura de Bernie Sanders, que era el candidato millennial, representaba el voto antisistema, tenía el tema del calentamiento global, la lucha por los derechos humanos; son parte de la agenda de esta generación.

¿Cuánta gente está en este rango de millennial en la lista nominal que puede ir a votar? Todo indica que vamos a hablar de un 48 o 50%; insisto, es un número altísimo, es la generación que más votos va a emitir.

¿Cuál es el candidato más atractivo de los millennials? Las últimas encuestas ponen a Andrés Manuel López Obrador como el más atractivo para el millennial, ya que es el candidato antisistema. Sin embargo, le va a pesar el asunto de fijar postura y jugar un poquito con la ambigüedad; lo estamos viendo con la alianza que tuvo Morena con el Partido Encuentro Social, y determinados temas que cuando le preguntan no es tan claro.

¿El millennial va con todo lo que sea anti PRI, el antisistema? Todo indica que sí; ahora, el tema va a ser qué tanto va a cambiar el discurso y cuál es la agenda que va a fijar; hay cosas, una muy particular: el mando único, la Ley de Seguridad Interior, ese tipo de temas es en lo que la postura ha variado un poco.

¿Qué tanto les interesa a estos jóvenes un candidato como José Antonio Meade? De acuerdo con los sondeos, el candidato del PRI no es un perfil tanto para millennials, es más bien un candidato más para la Generación X, que son los papás de los millennials, y eso porque representa trayectoria; al final del día su mayor positivo es decir "sí estoy corriendo por el PRI pero no estoy afiliado" —no sé si ya se afilió—, su mayor tema en contra son las siglas por las que está compitiendo; las siglas PRI hoy en día para el millennial son lapidarias.

¿Para estos jóvenes, cuál es el atractivo de Ricardo Anaya, un candidato relativamente joven y que está conformando un frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano)? Junto con López Obrador, es donde va a estar más centrado el voto millennial por algunas cosas: la plataforma.

Tiene a su favor la edad, no es millennial, es Generación X, pero se ve muy chico y creo que está jugando un poquito con el tema que pasa con Justin Trudeau, en Canadá: mostrarse joven, con ánimo, energía; estas cosas pueden parecer insignificantes pero hablan mucho del personaje.