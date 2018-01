Con Dinero Bailan todos

Fernanda Tapia

La corrupción no es invento mexicano pero somos potencia mundial en esta disciplina. Ahora bien, se han preguntado cuál fue el primer caso documentado de corrupción. Los historiadores creen que durante el reinado de Ramsés IX, por el 1100 a.C., en Egipto. Un tal Peser (de aquellos que vivían del erario, antiguo funcionario del faraón), “denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas”. También, allá por el año 324 a.C. Demóstenes (y no el de Don Gato), “acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir”. Y Pericles, que de por sí era un hoja suelta… cuando quiso cambiarle el nombre a la ciudad de Atenas (alegando que no tenía porque ser el nombre de una diosa mujer, aunque ésta fuera diosa de la sabiduría y la guerra) que él prefería cambiarla a Poseidón.

Cuando las mujeres se manifestaron, él ordenó desaparecer su personalidad jurídica y permitiéndole ser ciudadanas solo si “pertenecían a un hombre”. Como esposas, esclavas o hijas. La historia lo llama el Incorruptible, sin embargo… fue acusado de “haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón”. Y eso que no se le hizo un socavón como al Paso Express de la carretera del sol. Carlo Alberto Brioschi, autor de Breve historia de la corrupción (Editorial Taurus), narra: ”…en la antigua Mesopotamia, en el año 1500 a.C., establecer un trato económico con un poderoso… no era distinto de otras transacciones sociales y comerciales y era una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas”. Le llamaban “engrasar las ruedas” y más que un acto de corrupción, se le consideraba incluso algo lícito. ¿En qué momento se puede hablar de corrupción claramente demostrable en nuestro país? Los que saben aseguran que tendríamos que echar una ojeada al momento mismo de su fundación, es decir… cuando cae Tenochtitlán (1521). Y nomás para que le calculen, resulta que cuando el rey de España, Carlos V (quien le dio nombre al chocolate y NO al revés) se entera a toro pasado… muy pasado, de la caída de la capital azteca, éste “le prohibió a Hernán Cortés la aplicación del sistema de encomiendas sobre la población indígena”. Que era “un sistema que aplicaron los españoles a la población indígena en las Antillas desde 1495, donde cada español tenía a su servicio a miles de indígenas que, debido a lo arduo del trabajo, la mala alimentación y a las enfermedades europeas terminó por sucumbir y despobló aquéllas islas”. Esto provocó la necesidad de traer esclavos negros de África para trabajarlas.

A Cortés le vino bien holgada la orden del rey quien claramente le había expresado “que los indios eran vasallos libres de la Corona y como tales no deberían de ser encomendados a particulares”, se hizo tarugo ante la indicación e inició el reparto de los pueblos indios entre los miembros de su ejército. Su mente necesitaba ejercer gran peso, poner “la bota sobre la cabeza” de los conquistados para que quedara claro “quién era el ganador”. Estaba seguro que “si la tierra no era conquistada la población no podría ser controlada y sin control no habría riqueza”. Nomás cayó Tenochtitlán, nombró en Coyoacán a 500 españoles que quedaron a cargo de otros tantos pueblos. Imagínense el encontronazo. Muchos de los indígenas quienes eran artistas, cultos, comerciantes, de la nobleza o intelectuales mexicas y de otras etnias quedaron bajo el mando de soldados, en su mayoría ignorantes y poco refinados. Ahora, eran una especie de rey local; así que les era legal someter y atacar cualquier insubordinación hasta de los propios caciques “que prevalecían desde la época prehispánica a quienes nombró en algunos casos, sus auxiliares para la recolección de los tributos y a quienes dotó de armas y caballos para su mejor desempeño”. Y si cree que ahora muchos “evaden impuestos”, tendría que leer los métodos que crearon para evitar el pago de tributos y encomiendas, a través de pequeños regalitos o dádivas. La verdad es que llegaba muy poco hasta la corona española.

Entre lo inmenso del territorio de la Nueva España y lo difícil de las comunicaciones, era muy fácil evadir todos esos procedimientos oficiales. Como eso era un desorden, el representante del rey en esta tierra, o sea el virrey, creó algo llamado las alcábalas, que venían siendo algo así como unas aduanas interiores… “donde quien transportaba sus mercancías debía de pagar una cuota para pasar; como es de imaginarse, un alto porcentaje de dichos impuestos no eran recabados, siendo los encargados de dichas aduanas quienes conservaban los sobornos”. ¿Cómo vamos a evitar eso actualmente si pareciera que después de tantos siglos de practicar lo tenemos ahora grabado en el ADN? El primer virrey, Antonio de Mendoza, fue acusado “de recibir dádivas y presentes por parte de algunos encomenderos para aumentar los beneficios de los que gozaban o para acrecentar sus extensiones territoriales”. Y resultó ser toda una joyita porque el mismo virrey fue acusado de embolsarse 2 mil ducados de oro anualmente durante los 19 años de su gobierno, los cuales habían sido asignados por el rey Carlos V para los salarios de las personas que estaban a cargo de su cuidado. Y como “lo que hace la mano, lo hace la tras“… si el virrey era un corruptas, ahora imagínense sus mandos medios y hasta los chalanes.

“Un político pobre, es un pobre político". Acuñada por Carlos Hank González, ex gobernador del Estado de México y quien fue también alcalde de la capital del país. Hank amasó una gran fortuna al crear empresas que fueron contratistas del gobierno, en algunos casos cuando él era funcionario público. La frase enfatiza que para progresar en la política mexicana es necesario tener mucho dinero.

PARA PENSARLE

Nomás para que dimensionemos el problemón que traemos encima:

*México obtuvo una calificación de 0-9, de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, el cual otorga a cada país una calificación de 0–100 donde 0 es altamente corrupto y 100 altamente limpio. De 2008 a 2014, México descendió 31 escaños en el ranking de países respecto al Índice de Percepción de la Corrupción. Ora bien, para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% de ellos es un problema serio. De acuerdo con datos de Barómetro Global de Corrupción 2013, el antiguo D.F., Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco son los estados con mayor percepción de corrupción, con una calificación de 10 puntos arriba de la media nacional, mientras que Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima son los estados con las calificaciones más bajas.

Ojo esto no forzosamente aplica para sus gobernadores, alcaldes y demás personajes siniestros de los tejes y manejes monetarios del lugar. La corrupción ocupa el tercer lugar en las menciones sobre los problemas más importantes por resolver en el país para los ciudadanos, de acuerdo con La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013). El aumento de menciones de corrupción en la prensa pasó de 502 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra en 1996 a 29 mil 505 notas y dos mil 587 titulares en 2014.Casi el 30% de los mexicanos creen que los empresarios y medios de comunicación incurren muy frecuentemente en actos corruptos, mientras que cerca del 40% creen que lo hacen de manera frecuente.

El 61% de los mexicanos encuestados por Barómetro Global de la Corrupción aseguraron haber pagado soborno a algún policía, 55% a alguna autoridad del Sistema Judicial, 31% a funcionarios relacionados con la construcción, 27% para obtener registros y permisos y 17% para servicios educativos. 8 de cada 10 mexicanos ha comprado o descargado un producto pirata, aún cuando 7 de cada 10 están conscientes de los daños de hacerlo. Como estaremos de mal este renglón que ya tenemos hasta un lenguaje especializado en el tema. Desde el clásico "el que no tranza no avanza" y hasta estas maravillosas frases que lo reflejan claramente: "No importa que robe, pero que salpique”; "No quiero que me den, sino que me pongan donde hay”; “¿De a cómo nos vamos a arreglar?”; “Ai lo dejo a su criterio”; “La moral es un árbol que da moras”. Así respondía el ex general revolucionario Gonzalo N. Santos cuando alguien le reclamaba la falta de ética en sus actos. El ex militar, fallecido en 1978, fue considerado por el escritor Carlos Monsiváis como "el casi eterno cacique de San Luis Potosí", estado que gobernó entre 1943 y 1949, y quien hizo de la violencia y asesinatos sus únicos aliados y mejores consejeros. También es famoso el año en que vivimos, mejor conocido como: "El año de Hidalgo. Pendejo el que deje algo”.

LO QUE CALIENTA

Elba Esther Gordillo Morales: ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada de malversar 200 millones de dólares provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles, destaca una casa de 4.7 millones de dólares en Coronado Cays. Actualmente en detención domiciliaria. Manlio Fabio Beltrones: el ex senador, ex gobernador de Sonora, y ahora presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha sido señalado en una investigación periodística hecha por los reporteros del diario The New York Times, Sam Dillon y Craig Pyes, de proteger durante su mandato al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. La investigación fue hecha en 1997, pero en 2014 los reporteros ratificaron lo escrito. Y orita anda amparado por aquello de que lo vinculen al caso del coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario del estado.

Jorge Emilio González Martínez: ex presidente nacional del Partido Verde, dos veces senador, dos veces diputado federal y ex asambleísta del Distrito Federal. A los 32 años, el político también conocido como Niño Verde, fue exhibido en un video haciendo negocios con empresarios canadienses para la concesión de dos playas en Cancún y con lo cual, según se oyó en la grabación, él ganaría dos millones de dólares. En abril de 2011 estuvo involucrado en la muerte de una mujer búlgara, Galina Chankova Chaneva, que cayó del departamento 19B de la Torre Emerald, en Cancún, propiedad de González Martínez. El departamento está valuado en 1.5 millones de dólares. ¿Lo Chido? La cachaza que se carga para andar por ahí como si nada.

Carlos Romero Deschamps: quien es líder del sindicato petrolero y miembro del PRI, ha sido vinculado a tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito con los recursos de los agremiados de Pemex. Su hija Paulina Deschamps aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo. Y la pregunta es: ¿por qué nadie hace nadaaa?

Raúl Salinas de Gortari: el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es, en parte, responsable de destruir el legado de éste como mandatario al convertirse en símbolo de la corrupción y la impunidad. Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005 y en julio de este año un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes. Capaz que ora hasta le debemos los intereses.

ARRIBA

Tomás Yarrington: el ex gobernador de Tamaulipas fue acusado en Texas de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero, además, es presuntamente responsable de recibir grandes sobornos de grupos del narcotráfico, especialmente del Cártel del Golfo.

ABAJO

Otro al que no hay manera de que le pongan una mano encima: Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila sumió al estado en una profunda crisis financiera, la deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36 mil millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino, Jorge Torres López fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. Ya se lo habían pepenado en España y que se mueven los hilos del poder pa liberar a Humberto el bailador. Por cierto, le asesinaron a un hijo y Humberto señaló a su hermano por no frenar la violencia en el estado.

LO CHIDO

Arturo Montiel: el ex gobernador del Estado de México por el PRI está acusado por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. Esa acusación sólo fue una “advertencia” pa que le dejara libre el camino al candidato oficial del PRI. Actualmente, no está bajo ninguna investigación en su contra. Una investigación periodística hecha por el reportero Diego Enrique Osorno, lo señala de ser autor intelectual del homicidio del instructor de tenis de mesa, Mario Palacios Montarcé. Lo único chido es que Maude YA PUEDE volver a ver a sus hijos, aunque sea cada seis meses.

Andrés Granier Melo: el ex gobernador de Tabasco del PRI, fue detenido en 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. El ex gobernador se jactó de poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas.César Duarte: a quien ora sí ya mero extraditan y las autoridades aseguran que no será pa calmar los “ánimos de nadie”. (Ahí hablan Corral) Dos veces diputado federal, ex gobernador de Chihuahua, fue acusado por el entonces senador hoy (gobernador) del PAN, Javier Corral Jurado, de incrementar “exponencialmente su fortuna a través de distintos negocios” y de enriquecimiento ilícito.

Manuel Añorve Baños: ex diputado local, ex presidente municipal de Acapulco, ahora diputado federal, fue señalado por su correligionario Rubén Figueroa Smutny de haberse beneficiado de la amistad del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal (La Barby). Figueroa Smutny incluso calificó al también ex candidato a gobernador de Guerrero como “narcoalcalde”. Cuando salió de la alcaldía el presidente municipal entrante, Luis Walton Aburto, acusó a Añorve de haberle dejado un municipio con una deuda pública millonaria. Alejandra Sota: ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, es investigada por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias. Además es sospechosa de haber beneficiado a amigos con contratos de gobierno.

NÚMEROS COMPARADOS

La Procuraduría General de la República (PGR) declaró investigar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma; sin embargo, según las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los desvíos no sólo son “históricos” sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos. O sea unas 4,120,879 i Pads.

CHACALEO

¿Quién sera el personaje más corrupto de la historia?

@cidmex

Primero yo debería conocer más de historia, he visto algunos documentales de reyes de la zona balcanica que dan miedo, incluso Fujimori para LA. México la corrupción es popular, así que no es atribuible a un solo personaje, pero el Negro Durazo sobresale.

@waxlrose90

Javier Duarte sin lugar a dudas este cuate, pero solo porque se le descubrió, aunque me inclino también por Carlos Salinas de Gortari.

@DanielAlbertMtnz

Historia de México: López Portillo. Historial del mundo: Stalin.

EJECUTADOS AL DIA DE HOY

Alla por 2014,la justicia china ordenó que un ex gerente de una empresa estatal pague con su vida por haber aceptado sobornos y malversación de 400 millones de yuanes (65 millones de dólares). La sentencia, emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Cantón, también confiscó a Zhang Xinhua, de 52 años y que regía la empresa agrícola Baiyun Nongongshang United, todas sus pertenencias.