Confidencial: la ruptura en el blanquiazul

Confidencial

Gabriela Cuevas parece marcar con su salida del PAN una ruptura en el blanquiazul mucho más profunda de lo que se advierte hasta ahora. Ello incluiría una confrontación directa no sólo con el precandidato presidencial Ricardo Anaya y el equipo que controla Acción Nacional, sino también con el ex presidente Felipe Calderón. Un auténtico portazo, pues.

Jorge Estefan Chidiac, diputado federal poblano, presume su inminente postulación como candidato a la gubernatura de Puebla con el argumento de que lo respalda el abanderado priista a la presidencia, José Antonio Meade. El “fuego amigo” no se hizo esperar, con la difusión de un audio en el que el también dirigente estatal del Institucional gestiona el manejo de gasolineras con un personaje muy cercano al comercio de huachicol.

Jesús Vizcarra, ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, quien se preveía fuera el caballo fuerte para el PRI en la candidatura al Senado en este periodo electoral, no quiso entrarle a la contienda, por lo que el tricolor no tiene sencillo el panorama. El rival más fuerte será el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien es una especie de Elba Esther Gordillo a nivel local: dominó la universidad imponiendo a los rectores que lo sucedieron y creó el Partido Sinaloense (PAS) con una estructura clientelar universitaria, que ahora es una fuerza importante en el estado.

René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo, anunció ayer su apoyo a Morena. Él fue presidente de Alianza Juvenil, el grupo joven dentro del Partido Nueva Alianza, y después pasó a tener una curul en San Lázaro, a pesar de las dudas de sus detractores que lo calificaban de poco maduro para la política. A algunos les tomó por sorpresa su anuncio, pero lo cierto es que desde el proceso electoral el año pasado en el Estado de México, el joven mantuvo, muy cerca del día de la elección, un activismo entre sus círculos a favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del estado que finalmente perdió.