Política Confidencial: Bloquean aspiración de Vera Jiménez

Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue detenido ayer por abuso de confianza; ya se había amparado por peculado y enriquecimiento ilícito; sin embargo, no contó con que la Fiscalía Anticorrupción lo privaría de la libertad por ese delito. La detención se da en un momento clave, una semana después de que anunció que contendería a la gubernatura por el Partido Humanista, que aunque no es una fuerza política importante, él mismo cuenta con estructuras de apoyo que lo colocaban como contendiente con posibilidades contra Rodrigo Gayosso, hijo del gobernador, Graco Ramírez; y contra Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca.

José Luis Luege Tamargo, ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ex panista, se quedó fuera de la contienda para buscar la candidatura por la vía independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México debido a que el Instituto Electoral local le negó ampliar el plazo para recabar firmas de apoyo ciudadano, el cual concluye el 12 de febrero. Y es que, de acuerdo con el consejero Mauricio Huesca, el ex funcionario federal perdió 15 días en la impugnación que interpuso, después que el IECM le negó, en un primer momento, el registro de su aspiración y se quedó abajo en la colecta.

Rutilio Escandón Cadenas, precandidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, arrancó ayer su campaña en Salto de Agua junto con Andrés Manuel López Obrador. El arranque se da en un momento importante en ese estado con la ruptura de algunos verdeecologistas que se oponen a hacer alianza con el PRI teniendo como precandidato a Roberto Albores Gleason, y entre mismos priistas que no estuvieron de acuerdo con la designación. Nos cuentan que se perfilan grupos que podrían adherirse a Morena, aunque el abanderado tampoco sea tan apreciado por los amloístas de cepa, quienes lo han tachado de cercano al gobernador Manuel Velasco y ajeno a los intereses del partido.

Irene Espinosa Cantellano, actual tesorera de la federación, se encamina a convertirse en la primera mujer vicegobernadora del Banco de México. En comisiones se aprobó su nombramiento junto con otros ocho importantes en Hacienda tras la salida de José Antonio Meade. Se espera que este miércoles se vote en el Senado su nombramiento. Su llegada sería una buena señal en tiempos en los que la equidad de género es uno de los temas importantes y claves para puestos de administración pública.​