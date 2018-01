Con los pies en la tierra

Jessie Cervantes

De verdad es complicado, es una tarea que en el mundo del entretenimiento puede resultar imposible y es que gozar de un éxito abrumador como el que hoy en día tiene el grupo colombiano Morat, mismo que tiene revolucionados a los jóvenes de este país y mantener los pies en la tierra es una misión casi imposible de controlar, por que ser una banda de rock-pop y tener éxito en una época de reguetón es algo que por el momento sólo a ellos les ha pasado.

Por lo pronto son cuatro auditorios nacionales completamente vendidos, un lugar icónico de la música en nuestro país, un sueño de muchos, hay artistas que pasan una carrera entera y hacen uno, hay quien pasa su vida y no cumplen esa meta, “Yo siento que es muy difícil entenderlo, cuando nosotros empezamos el año pasado, la gente de la disquera nos dijo: vamos a hacer un Plaza Condesa y nos preguntábamos, ¿será que lo vamos a llenar?, ¿será que lo vamos a poder lograr? De ahí en adelante todos los conciertos que hemos hecho, siempre se han vendido, la gente ha querido vernos más, hemos podido avanzar rápidamente, del Condesa al Metropólitan, del Metropólitan al Auditorio, del Auditorio a buscar a seguirlo haciendo, para nosotros todavía es muy difícil de entender y terminar de explicarnos el fenómeno de lo que nos está pasando, entonces yo creo que la forma de verlo, es verlo también como una responsabilidad porque si hay tanta gente que está al pendiente, que está dispuesta a comprar una boleta para ir a vernos a un concierto, pues no podemos salir con un chorro de babas sino que tenemos que lograr que no solamente sea un concierto increíble sino que sea mucho mejor que el anterior”, nos dicen los chicos, y del futuro deben estar trabajando en lo que sigue: “Completamente, estamos empezando a trabajar en el segundo disco, tuvimos la oportunidad de estar con grandes compositores en Estados Unidos, la composición es algo que vamos nutriendo y que lleva un montón de tiempo y que tienes que estar constantemente viendo de dónde sacas influencias, de una frase que te gusta, de un libro, de películas, de alguien con quien hablas, de conversaciones que te marcan, una buena cantidad de cosas que te pueden ayudar con lo que tienes por decir en tus canciones”.

“Nosotros queremos seguir haciendo música, reinventarnos un poco a lo que hacemos ahorita y poder avanzar en cuando a la calidad y el tipo de canciones que estamos haciendo tenemos como el 60% del disco nuevo y el otro 40% ya está ahí moviendose”, dicen los Morat con una naturalidad que lo hacen ver muy fácil, como fácil pareciera tener shows hoy y mañana totalmente vendidos en el Auditorio Nacional, en este caso aplica el deseo ferviente de que el artista no sea devorado por el medio, que la estrella no borre al ser humano y que aún crezca la fama, los egos se mantengan siempre aterrizados, son un concepto original, con gran inspiración y que tiene motivada a una generación. Espero de verdad que Morat siga siendo Morat, un grupo de gran calidad artística y mejor calidad humana.