Política Confidencial: Colaboradores de Borge, bajo la lupa

Confidencial

Mauricio Góngora, ex aspirante del PRI a la gubernatura de Quintana Roo y también ex edil de Solidaridad, fue alcanzado ayer por fin por una larga y documentada herencia de malos manejos en esa alcaldía, para los que recibió protección de su tutor político, el ex gobernador, también encarcelado, Roberto Borge. Nos dicen que el próximo en la lista es Juan Pablo Guillermo, al que Borge tuvo a cargo de la muy manoseada tesorería estatal. Él anda prófugo, pero al parecer más bien no lo han buscado en Mérida, donde se la ha visto disfrutar de los panuchos y el chocolomo.

Rafael Moreno Valle, el influyente ex gobernador de Puebla que aspiró sin éxito a una candidatura presidencial por el frente PAN-PRD-MC (que finalmente ganó Ricardo Anaya), alimenta contra éste todos los días conjuras y revanchas. Pero una de sus principales tareas es conservar pleno control político en su estado, lo que sigue causando dolores de cabeza a su sucesor, Antonio Gali.

Rodrigo Gayosso, virtual candidato del PRD a la gubernatura de Morelos e hijastro del gobernador Graco Ramírez, ha empezado a enviar señales de discrepancias con el gobierno estatal, como su crítica al arresto del ex gobernador de la UAEM. En aquella entidad el frente opositor se disgregó, por lo que PAN y Movimiento Ciudadano tendrán su propio abanderado, sin ninguna posibilidad de relevancia alguna.

Carlos Salinas de Gortari, el polémico ex presidente, decidió sacudir el tablero político con un sólido artículo en el diario El País donde trata mal a los políticos del momento, sobre los que da a entender que “no saben que no saben”. No faltarán los actores que alertarán sobre este nuevo vector de inestabilidad. O como se dice en las familias tradicionales: “Éramos muchos y parió la abuela”.​

Morelia

La Percepción de Inseguridad es una medición que los gobiernos están obligados a revisar trimestralmente: INEGI la empezó en septiembre de 2013, el 17 de enero pasado se hizo la última entrega.

Dicha medición algunos datos preocupantes, ya que se tiene la peor percepción de seguridad o más bien de inseguridad de los últimos años. El 75.9 por ciento de los mexicanos nos sentimos más inseguros, y la brecha entre hombres y mujeres es la más amplia que hemos tenido, cerca de diez por ciento; el 80 por ciento de las mujeres del país a nivel nacional se sienten inseguras y el 70 por ciento de los hombres.

Digamos, esto es algo que trimestralmente no notamos mucho el cambio, pero si lo vemos ya en el acumulado desde que inició esta serie hasta ahora se ha incrementado en diez puntos la percepción de inseguridad en el país.

Lugares donde la gente se siente más insegura, llama la atención el caso de los cajeros automáticos que están localizados en la vía pública, luego en transporte público y bancos; en donde se siente más seguro es en la escuela y en su casa. Interesante que la escuela esté por encima de la casa donde la gente tiene percepciones de seguridad.

En lo que se refiere a las ciudades, lugares que se esperaría donde la gente se siente más segura, está Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Negras, Durango; donde hay mayor inseguridad, es Reynosa, así como Chilpancingo, Coatzacoalcos. Aquí debemos apuntar a Apatzingán como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad en Michoacán.

¿Cómo se entera la gente de los casos de inseguridad? El Inegi indica que por los noticieros, por la televisión es el que registra más altos porcentajes, 66 por ciento; y también es interesante que el segundo medio por el que se informa es la comunicación personal.

Finalmente, en lo que se refiere a las evaluaciones, pues como se esperaría, la Marina y el Ejército están mejor evaluados y las policías muy por debajo.