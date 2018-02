Llega Bruno a México

Jessie Cervantes

Si me hubieran dicho hace unos diez años que una de las figuras más grandes del pop de la época vendría de Honolulu, mediría un metro con sesenta y cinco centímetros, coautor del clásico de Cee Lo Green Fuck you y que se había iniciado en el entretenimiento como imitador de Elvis Presley a los cuatro años, difícilmente lo iba a creer.

Con una gran influencia de Michael Jackson, hoy Bruno Mars es toda una realidad. Hay quien dice que, comparado con Justin Bieber, está muy lejos de ser considerado el nuevo rey y que, entre algunas cosas, le falta entrar al grupo del billón, que es este selecto grupo de estrellas que en plataformas como Spotify ya rebasaron el billón de streamings con alguna de sus canciones y lo que sé es que para la calidad, la buena música y los grandes espectáculos en vivo sólo se mide el gusto de la gente y éste quedó claro en la televisión cuando con su presencia en el medio tiempo del Super Bowl, en el año 2014, logró colocarse a la fecha como el tercer más visto en la historia de este show con 11.3 millones de espectadores, sólo detrás de Coldplay, que fue visto por 115.5 millones y de Katy Perry, que alcanzó los 118.5 y es la que más audiencia ha conseguido en el espectáculo de la mitad de juego de los súper domingos.

Hoy viernes cumple su cita con la gran ciudad de México, misma que se da con un par de conciertos en el Foro Sol y que viene precedida de un gran espectáculo en Monterrey. Bruno Mars llega en un gran momento ya que apenas el pasado domingo en Nueva York logró ser el protagonista absoluto de la entrega del Grammy llevándose a casa seis premios entre los que aseguró los más importantes, con esto llegó a nueve reconocimientos de la Academia en su carrera.

Es un hecho que la carrera de hawaiano va en ascenso, que puede llegar a ser el número uno y que veremos un gran espectáculo hoy y mañana en el Foro Sol, lleno de luces, buenas canciones y extraordinarias coreografías, sólo esperamos que en este camino de resistencia que marca la música, no se canse, no se distraiga demasiado y avance a pie de plomo para que siga en la carrera de dar grandes éxitos, interesantes colaboraciones y mucho que bailar, hay que recordar que en esta carrera no hay premios suficientes, no hay logros que alcancen y la lucha es con el ego y la fama y es una lucha de todos los días, una lucha que te lleva a pensar que ya lo conseguiste todo, que te lleva a creer en los que no debes y a dejar de confiar en los que han estado, espero sinceramente que a Bruno no le pase, ya que como decía un jefe que fue director de radio en la Ciudad de México: “Los he visto caer más grandes, de más alto”.

Larga vida a la música y el movimiento de Bruno Mars.