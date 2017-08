Combate al tráfico durante este regreso a clases

Para muchos el regreso a clases y el término de las vacaciones significa una pesadilla.Y es que, además de volver a la rutina diaria de clases, maestros, tareas y exámenes, hay que enfrentarse con el tráfico, pues miles de automovilistas deberán sortear los obstáculos de la ciudad con cientos de vehículos más en el trayecto.

Por esto, prepararse para el regreso clases no es tarea fácil. Si ya tienes listos los útiles y uniformes, y sólo te preocupa el tráfico de la ciudad la app de tráfico y navegación, Waze, te ayuda a hacer mucho más fácil tu camino de regreso a la escuela.

1- Calcula tu viaje

Las vacaciones de verano hacen que la ciudad tome un ritmo diferente, por lo que necesitas saber cuánto tiempo te tomará llegar a la escuela una vez que miles de alumnos regresen a la rutina. La función Planned Drives (viajes planeados) de Waze te indica cuál es la hora ideal para iniciar tu viaje. Simplemente seleccionas la hora y día en la que deseas llegar a tu destino y ¡listo! los wazers sabrán el momento indicado para salir y recibirán una alerta para que no se les pase.

Si no quieres que tus hijos lleguen tarde a su primer día de clases, o que el tráfico que se genera alrededor de escuelas no te afecte, ésta función será de gran utilidad.Los viajes planeados de Waze hacen un cálculo de acuerdo al tráfico registrado en las zonas que recorrerás para darte el dato más preciso. Además, Waze se nutre de las alertas que brindan los millones de usuarios por lo que siempre contarás con información real y actualizada para llegar a tu destino.

2-Te recuerda todo

El cambio de rutina en el regreso a clases puede que te tenga un poco despistado y estresado, y esto puede provocar que te olvides de algunos “detalles” en tu camino. Por esto Waze incorpora la función Child Reminder (recordatorio de niños), a través de la cual emite un recordatorio para que no dejes a los más pequeños dentro del auto cuando abandones tu vehículo. Si llevas a bebés o hijos más pequeños en tu recorrido por las escuelas de tus hijos mayores, evita que se te olviden por ir “a las carreras”.

3- Hace el viaje más divertido

El regreso a clases puede ser complicado y hasta difícil para algunos, sin embargo, puedes convertirlo en algo agradable sumándole una playlist que te dé energías para empezar un nuevo ciclo escolar.Puedes armarla con tus powersongs en Spotify y escucharla a través de Waze, ya que ahora se encuentran integradas en una sola pantalla. Gracias a esta integración tendrás un trayecto más ameno, además de que dejarás atrás la incomodidad de estar cambiando de aplicación entre pantallas.

4-Te cuida

Una vez más las prisas pueden hacer que tomes malas decisiones. Una de ellas es exceder los límites de velocidad. No hay nada comparado con tu seguridad y la de los tuyos, por lo que es recomendable respetar todas las indicaciones de tránsito, incluso aunque se te haya hecho tarde. Para evitar accidentes, multas y contratiempos, Waze implementó la función de Speed Limit (límite de velocidad), la cual te notifica cuando éste se haya excedido. Cuando la app detecte variaciones en la velocidad y la aceleración, aparecerá una alerta en el velocímetro de la aplicación y estará ahí hasta que se estabilice. Así, aunque sientas que no llegan a tiempo a clase, no pises el acelerador de más, ya que tu seguridad se antepone a los retardos.

5- Busca el mejor trayecto

¡A quién queremos engañar!, el regreso a clases nos tiene con prisas y “a las carreras”, por lo que todo el tiempo que podamos ahorrar será de gran utilidad. Si vas apurado y no tienes tiempo de buscar la mejor ruta desde tu móvil, Waze se ha integrado a Android Auto, permitiendo el uso y control de esta app a través de los controles del vehículo, o bien, a través de su interfaz táctil. Incluso los conductores pueden utilizar comandos de voz para comenzar un trayecto y todas las configuraciones personalizadas que brinda la aplicación en la consola central de su auto.