Animación, una nueva opción para universitarios

Una propuesta que combina y trasciende tanto el campo audiovisual como el campo de la comunicación. De esto se trata la licenciatura en Animación, que desde este mes se imparte en las aulas de la Universidad de la Comunicación, institución que busca, según sus académicos, estar a la vanguardia de las necesidades de los jóvenes y del mercado laboral mexicano.

En palabras del vicerrector de citada academia, Salvador Corrales Ayala, “desde un enfoque creativo, la licenciatura en Animación de la Universidad de la Comunicación, cubre la demanda actual en la industria”.

“ El animador trabaja más con un mundo que no puede ser totalmente palpable (…) se especializa en cómo interpretar

el movimiento”, afirma Adrian Segovia, coordinador de la licenciatura en Animación.

Durante la presentación oficial, los docentes explicaron que quienes se animen a cursar esta profesión aprenderán sobre técnicas de animación tales como 2D, 3D y cuadro a cuadro. Además de ilustración y dibujo, materias esenciales en el área que se complementan con análisis de la imagen y del movimiento.

En declaraciones a Publimetro, Adrian Segovia, coordinador de esta carrera, expresó que la matrícula inicial es de siete jóvenes lo que permitirá un intercambio de conocimientos más personalizado, pero está dentro de sus espectativas que los grupos de estudiantes poco a poco incrementen. Quienes se inscribieron en este primer ciclo cuentan con una cobertura de 25% de su colegiatura durante toda su licenciatura.

La licenciatura en Animación de la UC fue presentada por el vicerrector Salvador Corrales Ayala y por Adrián Segovia, coordinador de la misma. / Dreamstime

Esperanza laboral

Sobre las opciones de trabajo, Segovia destacó que en este momento hay un boom de la animación en México.

“Cualquier publicidad lleva cuestiones de animación. Hay estudios con pantallas verdes, que todo lo que lleva el personaje detrás es animación, como por ejemplo un barco moviéndose. Se solicitan animadores con especialidad y creatividad. Es un campo laboral amplio que está en auge”, puntualiza.

También hizo énfasis en que la animación no es propiamente una fusión de periodismo y cine, sino que “el animador trabaja más con un mundo que no puede ser totalmente palpable; se especializa en cuestiones que tienen que ver con cómo interpretar el movimiento en espacios que de alguna manera no existen o no son probables”.

Algunas asignaturas

La licenciatura en Animación de la Universidad de la Comunicación se compone de ocho semestres y dura cuatro años.

Introducción al dibujo

Estudio de movimiento

Desarrollo visual cinematográfico

Semiótica

Estudios y lenguajes de la animación

Animación 2D y 3D

Estructuras narrativas

Teoría de luz y color

Aspectos legales de la industria audiovisual

Dibujo de anatomía humana

Dibujo de anatomía animal

Gestión y obtención de fondos

Estética

Modelado y texturizado

Animación cuadro por cuadro