México llega a la final del World Class, la competencia mundial de bartenders

Esta semana, los 55 mejores bartenders del mundo fueron invitados a la Ciudad de México para competir por el título de WORLD CLASS Bartender of the Year. Después de dos intensos días de competencia, la noche del martes 22 de agosto se eligieron a los 10 primeros finalistas, entre los cuales está la mexicana Fátima León, del bar Fifty Mils.

Ahora que la conciencia ambiental importa más que nunca, los participantes demostraron cómo preparar el coctel ecológico más innovador, además de crear algo único con los ingredientes de una despensa de cocina, aprovechando el auge de los cocteles caseros.

Apartándose de la cocina y acercándose al fuego, Fátima tomó el reto Heat of the Moment, donde usó técnicas culinarias e ingredientes locales para crear un servicio innovador, rompiendo con los parámetros de la coctelería en la actualidad. Fue su técnica, encanto, personalidad y conocimiento de cocteles y spirits lo que la llevó a estar en el top 10, superando al resto de los participantes. Ahora tiene dos días más de competencia para esforzarse al máximo y tener la oportunidad de coronarse este jueves 24 de agosto como WORLD CLASS Bartender of the Year

Estos son algunos de los finalistas:

Dinamarca – Mate Csatlos, Kabuku at Umami • Japón – Josephine Sondlo, Penny and Bill

México – Fatima Del Carmen León, Fifty Mils • Gran Bretaña – Jamie Jones, No Fix Abode

Canadá – Kaitlyn Stewart, Royal Dinette

Australia – Andrea Gualdi, Maybe Frank

Turquía – Kevin Patnode, Kulhanbeyi

Estados Unidos – Chris Cardone, I Sodi

Lo que debes saber de World Class

WORLD CLASS 2017 es la edición que cuenta con más participantes en la historia de la competencia.

55 de los mejores bartenders del mundo compiten en la Ciudad de México por el título de WORLD CLASS Bartender of the Year 2017.

El ganador será coronado el jueves 24 de agosto de 2017, luego de cuatro días de los retos más duros de la industria. Los invitados esperan ver lo más innovador en el mundo del bartending. World Class será el escenario de nuevas creaciones y tendencias que sin duda moldearán el futuro de la cultura del fine drinking.

A lo largo de la competencia, los bartenders estarán armados con los spirits más finos del mundo, entre los cuales se encuentran Johnnie Walker, Cîroc, Ketel One Vodka, Tanqueray No. TEN, Zacapa, Bulleit, Don Julio y una colección de single malts.

WORLD CLASS es una iniciativa creada por Diageo, la compañía de spirits, para insipirar a las personas a beber mejor y construir el futuro de la cultura del fine drinking, ya sea en un bar o en casa.

En nueve años, más de 300 mil bartenders han sido entrenados, educados e inspirados por World Class.

La competencia ha crecido de 18 países participantes en 2009 a 57 en 2017.

