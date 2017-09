Megan Fox y Ricky Martin protagonizan el Fashion Fest Otoño-Invierno

La enigmática belleza de Megan Fox llegó a la Ciudad de México, la actriz será la protagonista del Fashion Fest Otoño-Invierno 2017 que se llevará a cabo el día de mañana y el cual será musicalizado por Ricky Martin.

En conferencia de prensa, la actriz y madre de tres hijos habló de cómo le hace para lucir espectacular,

"No hay secretos, tienes que seguir tu intuición, pero la mayor parte lo que funciona es tener fe, toda la gente que está alrededor de ti te quiere ayudar y finalmente la voz que tú puedes seguir esto me ha dado muy buena recompensa”

Asimismo, durante la presentación de Fashion Fest de Liverpool, Fox habló son el look de las mexicanas:

“Yo creo que son más arriesgadas, aventuras en el estilo en general, es difíciles hablar de esto pero lo que he visto y experimentado es que son vibrantes, seguras y fuertes, sexys y poderosas, esto me da una idea de los latinos que son fuertes"

Finalmente, Megan recalcó que su vida ha cambiado mucho desde que se convirtió en mamá

“No bebo alcohol, no fumo, no suelo ir a fiestas, suelo ir a conferencias donde me entiendo yo sola”