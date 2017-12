Vive una Navidad diferente en Walt Disney World

Si lo que quieres es vivir una temporada navideña llena de magia, color y diversión, Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, es el lugar que estás buscando.

Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

El espíritu de la temporada se combina con parques temáticos donde puedes conocer a los personajes de Disney, experimentar divertidas atracciones o comer en los mejores restaurantes.

En Disney’s Hollywood Studios te espera el regreso del show nocturno de proyecciones y fuegos artificiales “Jingle Bell, Jingle BAM!”, que estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Sunset Seasons Greetings te permitirá ser testigo de la transformación del famoso Hollywood Tower Hotel en una gigantesca torre de regalos de navidad, una casa de jengibre y un mundo nevado.

En Magic Kingdom podrás disfrutar de “A Frozen Holiday Wish”, un espectáculo que culmina con Elsa transformando el Castillo de Cenicienta en un resplandeciente palacio de hielo.

Pandora, aventura de otro mundo

Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

The World of Avatar en Disney’s Animal Kingdom abrió sus puertas el 27 de mayo en Walt Disney World Resort y es una aventura que definitivamente no te puedes perder, pues te adentrarás en un mundo místico de montañas flotantes y bosques tropicales bioluminiscentes. Debes darte tiempo para conocer Avatar Flight of Passage, donde simularas un vuelo sobre un banshee y navegar por el Na’vi River Journey.

Mickey’s Very Merry Christmas Party

Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

Una fiesta exclusiva, con música alegre, un resplandeciente Castillo de Cenicienta, personajes en sus mejores galas festivas, el show de fuegos artificiales Holiday Wishes y muestras tempranas de otros shows como Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade, la ceremonia de luces en el Castillo Frozen Holiday Wish y Mickey’s Most Merriest Celebration. Estará disponible hasta el 22 de diciembre. Para más información y obtener boletos visita Disneyworld.com/Christmasparty.

La magia se expande

Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

En Walt Disney World Resort la magia crece y por ello se alista la apertura en el próximo verano de Toy Story Land, donde los invitados se encogerán al tamaño de un juguete para explorar este mundo a lado de personajes consentidos como Woody y Buzz.

En 2019 te espera el estreno de Star Wars: Galaxy's Edge, un parque temático con resort donde se podrá convivir con personajes entrañables como BB-8 o Chewbacca, o conocer una réplica de la famosa cantina Mos Eisley, donde se podrá degustar comida y bebidas.

Ambas expansiones estarán ubicadas en Disney’s Hollywood Studios de Walt Disney World Resort.

****

Guía para visitar Walt Disney World Resort

Antes de salir…

My Disney Experience – Descarga la aplicación gratuita para que puedas reservar experiencias de FastPass+, ver horarios de parques y espectáculos, tiempos de espera y hasta hacer reservas en restaurantes.

FastPass+ – Evita hacer filas con FastPass+ sin costo adicional. Después de comprar tus boletos y hasta 30 días antes de tu visita, cada visitante puede elegir tres experiencias de FastPass+ por parque por día. Una vez utilizadas puedes programar nuevas experiencias FastPass+. Resérvalas por My Disney Experience o en la página web DisneyWorldLatino.com.

Walt Disney World Resort ofrece Wi-Fi y transportación interna sin costo entre los parques temáticos, Disney Springs y resorts.

IN/OUT Aeropuerto – Traslado sin costo desde y hacia el aeropuerto a través de Disney’s Magical Express.

Traslados dentro de Disney – Tendrás traslados sin costo en autobús, monorriel o ferry entre los resorts, los parques temáticos y Disney Springs.

Extra Magic Hours – Exclusivas horas extendidas antes y después de los horarios regulares para huéspedes de los resorts de Disney.

Magic Bands – Al llegar al hotel recibirás tu Magic Band que puedes personalizar a través de la aplicación My Disney Experience y sincronizar tus boletos de acceso a los parques, experiencias de FastPass+, la llave de tu habitación, una tarjeta de crédito para poder realizar tus compras y más.

¡Nuevas experiencias!