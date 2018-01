Alex Tabarrok: "Enseñar economía es mi forma de hacer un mundo mejor"

Aprender online es cada vez más accesible gracias a plataformas como Alison, una academia gratuita fundada en 2007 por Mike Feerick en Irlanda. La escuela actualmente tiene más de mil cursos gratuitos, con más de 11 millones de estudiantes registrados y está disponible en 5 idiomas.

Una de sus más recientes incorporaciones ha sido el curso de microeconomía dictado por Alex Tabarrok, fundador de su propia escuela de economía Marginal Revolution University (MRU) en línea.

Tabarrok, canadiense, es profesor de la George Mason University en Virginia, ha participado en TED talks y es uno de los bloggers de economía más influyentes de Norteamérica.

Cortesía

¿Qué es Marginal Revolution University?

— Es una plataforma online educacional sobre economía. La fundamos en 2012 con el profesor Tyler Cowen. Nuestra meta es construir la librería online más grande de contenidos gratuitos y videos educativos de alta calidad.

¿De qué se trata el curso Microeconomía: oferta, demanda y equilibrio?

— Es un breve curso introductorio donde lidiamos con algunas de las interrogantes fundamentales de la economía: qué gatilla la demanda, cómo y por qué los bienes y servicios son suministrados en una economía y qué determina los precios. El curso entrega los bloques fundamentales para entender cómo funciona una economía.

¿Qué conceptos populares aprenderán los alumnos en el curso?

— Los estudiantes descubrirán la relación entre precios, oferta y demanda y cómo, tanto consumidores como proveedores responden a las variaciones de los precios. También explorarán el concepto de equilibrio de mercado: donde se cruzan oferta y demanda.

"¿Habrá alguna pregunta más importante para el bienestar humano que el porqué algunos países son más ricos y otros más pobres?”

¿Qué te inspiró a convertirte en economista?

— ¿Habrá alguna pregunta más importante para el bienestar humano que el porqué algunos países son más ricos y otros más pobres? Aunque las respuestas a esta pregunta son complejas e involucran historia, cultura, geografía, e, incluso, suerte. De todas formas, enseñar economía es mi manera de hacer del mundo un mejor lugar.

¿Qué libro recomendarías a los estudiantes que planean hacer una carrera en economía?

— Bueno, les diría que mi texto elaborado en conjunto con el profesor Tyler Cowen, Modern principles of economics. También recomendaría Economics in One Lesson, de Henry Hazlitt es un buen lugar para comenzar, es donde yo comencé.

Por favor, cuéntanos algo sobre ti que nunca encontraríamos en Internet.

— ¡Una vez trabajé en un circo, barriendo la pista luego del show de los elefantes!