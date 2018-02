¿Por qué los mexicanos comemos tanta pizza?

Sin duda alguna, las pizzas siguen siendo una de los alimentos más populares y de acuerdo con un estudio realizado por UBM México, nuestro país sigue siendo el segundo mayor consumidor de pizza en el mundo seguido por Estados Unidos, es decir que comemos alrededor de 120 millones de pizzas al año. Y es que este platillo es tan sencillo de preparar que sólo requiere de unos cuantos ingredientes, por eso es que podemos encontrar en el mercado una variedad de estilos y combinaciones.

Pero, ¿cuál es la favorita de los mexicanos?

Roberto Guzmán, Director de Marketing de Little Caesars, afirma que muchas veces se piensa que a los mexicanos les podría gustar más aquella que tenga chile, pero no es así, por lo regular el consumidor mexicano es muy exigente en todo lo que come en general y guarda cierto respeto por algunos tipos de comida. “La industria siempre corre el riesgo de adaptar todo, por ejemplo, a la hamburguesa le han agregado chile y aguacate, cosas muy mexicanas, para que gusten, sin embargo, al mexicano, le gusta la pizza tradicional y aunque no es un producto propio, si gustan complementarla con alguna salsa”.

En ese sentido, Little Caesars ha sido pionero, no sólo en el modelo de negocio en la venta de pizza, sino en innovar en sabores, por eso recientemente lanzó la nueva Super Cheese, una pizza rellena de queso y hecha con mantequilla de ajo y cubierta con queso parmesano, a un precio de 129 pesos, lo que la hace un producto diferente a lo que ofrece el resto de la categoría.

“Apenas llevamos unas semanas en las tiendas y ha sobrepasado las expectativas. La respuesta del consumidor es buena, y es ese diferenciador lo que la hace accesible y competitiva. Además, cuidamos mucho la parte de los ingredientes no tiene ningún conservador, la masa se hace todos los días en los restaurantes, la salsa es de tomate recién cosechado y hecha con leche 100 % de vaca, en sí es un producto de una calidad insuperable”, señaló el ejecutivo.

¿Y cuál es la pizza más vendida?

Según el mismo estudio, la pizza favorita de los mexicanos es la hawaiana, con 28 % de las órdenes, seguida por la de pepperoni y la mexicana, con 16 y 19 % respectivamente.

“Para nosotros, la pizza más vendida es la de pepperoni, pero varía según la región, en el sur de la república la que más se consume es la hawaiana mientras que en el norte son más carnívoros y gustan de menos vegetales, por eso tratamos de buscar sabores diferentes”, concluyó.