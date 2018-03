Nicole Aloi explica cómo hacer de tu casa un santuario acogedor

Hace cuatro años una generación de mexicanos apasionados por el interiorismo y el diseño en general se pusieron de acuerdo en una idea: la importacia de vivir bonito. De ahí nace Juliana Home, un espacio que honra al talento local y pone al servicio de las familias opciones decorativas para hacer más acogedor cada rincón del hogar. Nicole Aloi, mercadóloga, interiorista y fundadora de esta tienda, conversó con Publimetro sobre esta iniciativa y dio a los lectores algunos tips para alcanzar el ideal de habitar en belleza.

¿Cómo nace Juliana Home?

—La tienda nació hace casi cuatro años. Es un espacio que creé yo como una tienda de interiorismo con mis diseños porque soy diseñadora de interiores y aparte me traía algunas cosas de Nueva York, San Francisco e Italia, y también algunas cosas de artistas mexicanos. El año pasado tomé la decisión de invitar a diferentes creativos a participar más activamente en la casa. Ahí ya metí más gente y la verdad es que se ha enriquecido enormemente.

Nicole Aloi, fundadora de Juliana Home. / Cortesía

¿Qué es necesario tomar en cuenta para lograr vivir bonito?

—Para todos es muy importante vivir en belleza. No importa cuánto gastes, sino que te sientas reflejado, acogido. Que sea un lugar para ti. Yo creo que es importante en un hogar, para que sea de verdad tu refugio, tener piezas que cuenten alguna historia. Que sean parte de tu vida. Por ejemplo, si te fuiste a un viaje y compraste algo o una amiga te regaló una pieza típica o de animal favorito o algo que refleje tu signo zodiacal, eso tiene un simbolismo que puedes emplear en tu casa. El punto es que las piezas, cuando las veas, te recuerden algo. Por otro lado, el orden es muy importante. Que nos demos el tiempo de sacar lo que ya no sirve y botarlo, venderlo y tener en tu casa lo que realmente te gusta; lo que realmente te da alegría. Dicen que cuando te vas de viaje es importante traerle un regalo a tu hogar y me parece muy interesante. Que si el tapete de la entrada, que un juego, un cambio de cojines, una retapizada del sillón, poner un cuadro en la entrada, comprar una planta, que son muy importantes en el hogar porque no es algo caro pero es algo que representa responsabilidad. Si tienes una planta tienes la responsabilidad de cuidarla.

¿Qué es lo más demandado?

—Buscan siempre algo original, que dé el toque diferente en su casa. Creo que a todos nos gustan las cosas exclusivas. Lo que no encuentras en otro lado y lo hallas sólo para tu casa te va a dar mucho gusto.

La tienda también cuenta con creaciones propias de artículos para decoración. / Cortesía

¿Para personas de qué nivel socioeconómico es esta tienda?

—Está destinada a diferentes niveles socioeconómicos porque tenemos todos los precios. No nos calificamos por ser una tienda cara, para nada. Yo creo mucho en el interiorismo accesible donde sí habrá una que otra pieza que estén un poco más elevadas, pero en realidad encuentras cosas originales a buenos precios.

Entonces el interiorismo no es sólo para las personas con mejores condiciones económicas…

—Muchas veces creemos que tenemos tantos gastos que lo de menos es cómo vivimos. Tenemos un techo y ya con eso estamos bien. La realidad es que es fundamental para toda la familia hacer cambios a partir del presupuesto que tiene. Pintar esa pared ya te cambió el ambiente, cambiar los cojines también o ir y comprar una tela para forrar tus muebles o poner un mantel. Lo puedes hacer tan económico y tan caro como tú quieras. Hay ciertos niveles, pero sin duda es importantísimo vivir en belleza. No importa qué presupuesto tengas. Hazlo con lo que tengas y deja la desidia a un lado.