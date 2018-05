Daniel Suárez consigue el segundo puesto en la All-Star Race

El piloto mexicano Daniel Suárez se quedó cerca de conseguir la victoria en la All-Star Race que se corrió anoche en el óvalo Charlotte Motor Speedway, luego de terminar en el segundo lugar.

Dentro de la categoría Monster Energy de la NASCAR Cup Series, el regiomontano metió presión a Kevin Harvick, pero éste aguantó en la cuarta etapa de la competición para no soltar el primer sitio, que había obtenido en un reinicio anterior al superar a Kyle Larson.

Dani buscó hasta el último momento la posibilidad de rebasar al automóvil #4 del equipo Stewart Haas Racing que lideró las 10 vueltas del último segmento de esta carrera pactada a 80 giros en total, diferidas en cuatro Stages, el primero de 30 vueltas y el segundo y tercero de 20 cada uno.

Good time tonight! Almost won the million dollars. Proud of my @ARRIS @JoeGibbsRacing team! pic.twitter.com/jjsRUL1JrE

— Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) May 20, 2018