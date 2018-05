Hot Sale: consejos para realizar compras seguras en la web

Se trata de días llenos de descuentos. Hot Sale 2018 será la sexta versión de este evento comercial en México y la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) prevee que durante este año las ventas se dupliquen con relación al año pasado.

A pesar de que cada año aumenta significativamente el número de compradores online, aún hay miles de personas que siguen indecisas a la hora de comprar por Internet, esto debido a los fraudes que realizan algunos sitios maliciosos.

Para aconsejar a esos indecisos compradores que aún no toman confianza con las compras electrónicas, Andrés San José Gutiérrez, manager regional de StubHub Latinoamérica, recomienda tomar las siguientes medidas para que el resultado sea satisfactorio y puedas sacar mayor provecho al Hot Sale.

Cuida tus datos personales

En todas las transacciones online es fundamental que tus datos privados, además de estar cifrados mediante un protocolo de seguridad, nunca sean utilizados por la empresa para fines no autorizados. Si tu navegador te advierte que la página web que vas a visitar no es segura o la misma empresa te pide autorización para usar tus datos bancarios en un futuro puede ser una señal de que estás ante un sitio web no seguro. No sólo en este Hot Sale, siempre revisa las condiciones y políticas del sitio antes de realizar tu compra.

Responsabilidad por parte de la empresa

La idea es que las compras por Internet no sean sólo seguras, sino también fáciles y cómodas. Por eso lo ideal es que en ningún momento tengas que lidiar con terceros, sino que sea la empresa la que se encargue de toda la operación hasta que el producto llegue a tus manos.

Atención al cliente

Asegúrate de que en todo momento tengas a tu disposición a un equipo profesional de atención al cliente para cualquier duda que tengas. Esto te dará tranquilidad frente a posibles imprevistos que puedan surgir en un futuro.

Entrega a domicilio

La idea de que compres por Internet es que no tengas que desplazarte y es por eso que la empresa te entregue tus productos en la dirección que elijas es importante. Exige que sea así y no de otra manera.

Cobertura internacional

Para que tengas esa posibilidad de comprar en el e-commerce de tu preferencia, donde sea que opere la empresa, asegúrate que tenga cobertura global, y eso incluye desde el pago en otra divisa, hasta un equipo de atención al cliente en tu idioma.

Garantía de devolución

A pesar de existir garantías y estándares de calidad, ninguna plataforma puede evitar que haya algún desperfecto en la compra. En casos como este es fundamental que exista una garantía de devolución del importe total de la compra. No aceptes soluciones a medias ni compensaciones que no te convenzan.