Lo que tienes que saber antes de viajar a Rusia

Viaja con ropa cómoda

Si sales desde la Ciudad de México tienes que realizar por lo menos una escala, ya que no hay vuelos directos; el viaje dura aproximadamente 19 horas en promedio. Por ello, ponte ropa cómoda, come algo ligero, hidrátate y duerme lo más que puedas en el avión para que no sufras tanto por el jetlag.

Internet móvil

Seguro muchos hoteles y restaurantes tendrán WiFi gratis, pero lo más idóneo es adquirir una SIM local porque las redes gratuitas pueden saturarse por la cantidad de turistas que lleguen al país. No necesitarás firmar ningún contrato sólo tienes que desbloquear tu teléfono y listo. Una tarjeta de 10G tiene un costo de 729 pesos aproximadamente.

Tramita tu Fan ID

En este mundial los aficionados deben tener su Fan ID, una credencial obligatoria e intransferible para ingresar al estadio de algún partido. Este documento solicitado por la FIFA también ofrecerá grandes beneficios como ingresar a territorio ruso sin necesidad de tramitar una visa o transporte público gratuito los días de los partidos. Lo único que se necesita para adquirirla es haber comprado ya tu boleto para algún partido. Con la Fan ID se podrá ingresar a Rusia diez días antes de que inicie el primer partido (desde el 4 de junio) y salir diez días después del último (25 de julio).

Cómo desplazarte

Las distancias entre ciudades pueden ser largas, así que la opción para trasladarte sería por avión o por tren; por ejemplo, la distancia entre Moscú y Ekaterimburgo, destinos donde jugará la Selección mexicana, es de mil 784 km. El costo del viaje por tren puedes encontrarlo desde mil 029 pesos por persona.

Cómo pagar

Debes saber que la moneda oficial en Rusia son los rublos y 1.5 pesos equivale a 5 rublos aproximadamente. Así que utiliza una tarjeta de crédito para realizar tus pagos, pues la mayoría de los lugares la aceptan; sin embargo, si quieres disponer de efectivo, con tu pasaporte podrás hacerlo en casas de cambio de los aeropuertos (necesitarás dólares para realizarlo) o también puedes usar los cajeros automáticos, los cuales te hacen la conversión directamente, pero revisa con tu banco cuánto sería la comisión que te cobrarían por disponer efectivo en Rusia y notifica que utilizarás tu tarjeta en el extranjero para evitar cualquier problema.

Haz turismo

Seguro piensas aprovechar tu viaje para visitar a algunas atracciones turísticas en Moscú o San Petersburgo donde puedes ir a museos, palacios, catedrales o teatros, así que te recomendamos adquirir tus entradas con tiempo, ya que como es verano la demanda crece y algunos lugares tienen cupo limitado. Recuerda reservar a través de agencias de viaje online reconocidas.

Viaja seguro

Para viajar a Rusia es importante contar con un seguro de viaje. Por ello, las autoridades nacionales realizan recomendaciones a los miles de aficionados, haciendo hincapié en que se aseguren con una póliza médica internacional que mínimo cubra asistencia médica y repatriación. Recuerda que la diferencia entre un seguro médico internacional, que es lo mínimo que recomiendan las autoridades rusas, y un seguro de asistencia en viaje, es que el primero únicamente cubre enfermedades o accidentes. Aún y cuando se tenga un seguro de viajero con tarjetas de crédito, pueden existir ciertas limitantes que cancelen su uso o los importes sean insuficientes para hacer frente a los imprevistos. En caso de contar con un seguro de viajero bajo esta opción, los expertos de INTERprotección recomiendan investigar, previo al viaje, sobre el procedimiento para hacerlo válido, la cobertura incluida en la póliza y los teléfonos internacionales para llamar en caso de siniestro.

Las muñecas rusas Matrioskas serán un buen souvenir. / Dreamstime

Otras recomendaciones

• Durante los partidos está prohibido insultar a los jugadores o realizar gritos discriminatorios.

• No se puede ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Sólo se puede beber en lugares establecidos y siendo mayor de 18 años.

• Se considera como una infracción el uso de banderas extranjeras en plazas públicas o frente a oficinas de gobierno.

• La policía está facultada para pedir una identificación y revisar el estatus migratorio de las personas en cualquier momento. Se recomienda portar el Fan ID o el pasaporte con la visa rusa vigente.

• Al entrar a Rusia, los turistas tienen que completar la declaración aduanera, que debe ser guardada hasta la salida del país.