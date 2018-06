3 trajes que todo caballero debe tener

¿Cómo elegir un traje?

Lo primero que debes tener claro, es para qué ocasión vas a utilizarlo, si es un evento profesional o para una ocasión de gala. Y pensar también cuál es tu estilo personal, si buscas prendas holgadas, que aporten comodidad, o un vestir más especial. El color y el tejido son las características principales antes de elegir trajes.

A la medida

No es algo que no sepamos, cada cuerpo es diferente. Posiblemente las medidas estándar de los trajes no te queden del todo bien y siempre tengas que mandarlo al sastre. No hay nada mejor que tener un traje a la medida, que quede perfecto a tus necesidades, estilo de vida y personalidad. Mandarte a hacer un traje es uno de los mejores lujos que puede tener un caballero, por lo que siempre recomendaremos que tomes esta opción, si tus posibilidades lo permiten.

La tela es un detalle que muchos no contemplan

El comprar es una inversión para usarlo la mayor parte de tu vida. Es la gran ventaja de los hombres, es por esto que te ponemos a continuación los mejores tipos de tela para trajes.

Definitivamente la lana es la mejor opción, por ser un tejido que transpira, suave, fino y ligero. La lana es sinónimo de excelencia, por ser superior de las materias primas utilizadas para confeccionar un traje.

Los colores y estilos que debes tener tu clóse t

Definitivamente el azul, el gris y el negro. Un traje gris para cualquier ocasión de carácter profesional, un traje azul para un evento de día y un traje negro para un evento de gala o de noche. Según el tipo de camisa, corbata y accesorio con el que lo acompañes podrás exprimir un sinnúmero de combinaciones que te harán lucir genial.

Dreamstime

Tips para elegir un saco

Debes asegurarte que la medida de tu pecho debe ser exacta para que luzcas firme y limpio, que no haga arrugas y que quede pegado al cuerpo permitiendo una caída ligera que muestre la silueta de la cintura. El largo de la manga debe mostrar siempre un centímetro del puño de la camisa y el saco apenas debe cubrir la cadera. Es importante poner atención en esto para poder verte bien en toda ocasión.

Básicos de etiqueta para el pantalón

Con respecto al largo, el pantalón debe de tocar ligeramente el inicio del calzado. Desde luego no deben hacer arrugas ni pliegues. Si te queda algo grande, la ventaja es que la tendencia actual es la valenciana. Esto puede ayudarte a tener bien el largo de tu pantalón y verte en tendencia. Actualmente utilizarlo a la altura del tobillo y culminar el outfit con calcetines bajos y zapatos vistosos es lo más in para la primavera-verano.

Zapatos: cuáles usar según el color de los trajes

El accesorio más importante para llevar bien un traje son los zapatos, siendo los de agujetas con diseño limpio los más elegantes para lucir un traje. Sin embargo, algunos zapatos con hebilla pueden ser empleados, siempre y cuando la ocasión lo permita, por ejemplo una comida casual.

Según el color del traje, los zapatos a utilizar deberán ser: traje negro (negros); traje azul oscuro (negros y marrón); traje azul claro (negros y cafés); traje gris oscuro (negros); traje gris claro (negros y cafés).