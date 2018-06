4 discos clásicos para papás melómanos

Especial

Sticky Fingers – The Rolling Stones

Todo papá rockero de la vieja guardia admira y, por qué no, quiso ser uno de los Rolling Stones.

Fueron los verdaderos rebeldes de la escena musical que nacía en la segunda mitad del siglo XX. Por eso, su discografía completa está llena de discos clásicos y dignos de cualquier colección.

Lo cierto es que Sticky Fingers guarda un lugar especial en la carrera de los ingleses. Este ábum que salió a la venta en 1971 se ha convertido con los años en un trabajo que contiene la esencia y definición del rock and roll y cualquier amante del género hará reverencia ante magna obra musical. Para cualquier rockero de antaño será una joya invaluable.

Especial

Machine Head – Deep Purple

Si tu papá toca algún instrumento o es de los que admira el virtuosismo en los intrumentos, no hay que ir más lejos; con Deep Purple todo estará resuelto.

Esta joya de disco, quizás el más redondo y célebre de su carrera, mantendrá a cualquier amante de la música pegado a las bocinas oyendo una mezcla seductora, un estéreo vanguardista y una combinación instrumental hipnotizante. Cómo no deslumbrarse con la batería de Ian Paice, con la guitarra de Ritchie Blackmore o con los teclados de Jon Lord. Muchos padres se sienten identificados con himnos como Highway Star, Smoke on the Water o Space Truckin’ y si son fanáticos, un regalo como este en vinilo le sacará una lágrima.

Especial

Abbey Road – The Beatles

Papás melómanos y seguidores de los Beatles deben de haber miles. Cada disco de estudio del cuarteto de Liverpool es un mundo en sí mismo y los amantes de la música lo valoran mucho. Si tu padre es un music lover nostálgico, melódico y más sensible, puedes sorprenderlo con esta joya de producción, quizás uno de los mejor logrados por Lenon, McCartney, Harrison y Star.

Come Together inmediatamente transportará a papá desde la sala de su casa hasta otra diemensión en la que la música es más importante que tú o que cualquier otra cosa. Por la cantidad de fanáticos de los Beatles que hay en México, podríamos apostar a que a tu papá le gustará esta joyita y la disfrutará al máximo.

Especial

Willy and the Poor Boys – Creedence Clearwater Revival

Para esos papás más rudos, más de frontera, de alma noble y salvaje, nada como Creedence Clearwater Revival para animarlos a tomar una cerveza y disfrutar de canciones como Fortunate Son o Down on the Corner. Por una que otra razón, Creedence está fuertemente arraigado en el mexicano de la generación de los padres que se devoraban los discos nuevos que llegaban desde el gabacho en los sesentas y setentas. No hay nada más rítmico, simple y perfecto que la voz de John Fogerty sobre esa banda de rock acompasada que nunca falla en las fiestas de adultos.

Formatos de discos para regalo

Regalar música no debería ser tan difícil, sobre todo hoy, cuando las opciones para obsequios son mucho más variadas.

Para los más anticuados y los amantes de lo vintage, del sonido cálido y de los aparatos de sonido, el disco de vinilo es una excelente opción. Más aún hoy, cuando puedes obtener versiones nuevas, remasterizadas, con arte original, de 180 gramos con un sonidazo.

Si tu papá es más tradicional y nunca cambió su estéreo con CD, puedes conseguirle un disco a buen precio ya que se han devaluado bastante. Sin embargo, como se trata de un regalo, piensa en una versión especial o aniversario.

Para los padres tecnológicos, puedes mandarle una tarjeta de regalo para iTunes o Google Music, o directamente el disco digital, que aunque pierde el encanto, es muy práctico.