Renueva tu casa por dentro y por fuera con este color

Agosto, regreso a clases

En el mes en que millones de estudiantes regresan a las aulas de clase, a todos nos cuesta trabajo retomar las tareas cotidianas y es muy fácil olvidarnos de ciertos pendientes. Apóyate con algún objeto de decoración color amarillo que puedas colocar en un lugar visible de tu casa u oficina y mentalmente asígnale una tarea en específico, esto te ayudará para que cada vez que lo veas, recuerdes que algo debes hacer.

Septiembre, atrévete

¡Proyecta euforia en tu hogar! Este mes atrévete a realizar los cambios que siempre has querido, pero que por alguna razón no has implementado. Cambia tus sábanas, compra esa silla de “Locura”, pinta tu pared favorita o adquiere el centro de mesa que tanto te gusta, llévalo al límite e introduce colores llamativos, atrevidos y provocadores a tus elecciones.

Octubre, outfit de Locura

El cambio de estación se empieza a sentir y el verano está quedando atrás, ¿por qué no renovar tu guardarropa? Sabemos que puede resultar complicado tomar la decisión de utilizar colores llamativos, pero si ya comenzamos a introducir este tipo de colores en nuestro hogar, ¿por qué no hacerlo en nuestra apariencia? Ahora más que nunca es necesario expresarnos. Atrévete a incluir colores luminosos, fuera de lo convencional en tu outfit, comienza con algún accesorio o incluso un elemento básico como una playera.

Noviembre, el exterior también cuenta

Proyecta tus emociones y sensaciones a los demás, en la época donde la decoración externa parece ser monótona, incorpora elementos de color a tu exterior: ¿qué tal un nuevo color en tu fachada? O algún detalle que distinga tu hogar de los demás. La ciudad necesita destellos que le den vida y cambien la imagen urbana, ¡inspírate e inicia un movimiento de color!

Diciembre, meta cumplida

Un año más se nos va, las fiestas decembrinas y las vacaciones se acercan, has vivido un año lleno de cambios y aprendizajes. Son tiempos de dar y compartir y, ¿qué mejor manera de hacerlo que regalando algo significativo a esa persona especial? Deja huella en su hogar con un matiz de color, arriésgate en las tonalidades, reta a los estereotipos de estas épocas y crea un referente en ese espacio. Apóyate en alguna de las tendencias de color que ColorLife Trends 2018 ofrece o arriésgate como lo has hecho durante todo el año con su color Locura. ¿Qué pensarías si, en lugar de una blanca, te invitáramos a vivir una “amarilla” Navidad?, ¿de “Locura”, no?

¿Qué es Locura?

Es un un tono amarillo, audaz y energizante. La inspiración que llevó a Comex a la decisión de elegirlo como referente, surgió de las tendencias en diversas colecciones de moda, así como del optimismo que imprime en cada espacio.