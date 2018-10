Cómo la tecnología puede mejorar la educación en las aulas

Con el paso de los años, la educación necesita reinventarse. Algunos aseguran que es necesario introducir más herramientas tecnológicas, mientras que otros afirman que más allá de las infraestructuras y los aparatos, es importante crear experiencias de aprendizaje y garantizar la calidad educativa para las personas de todos los estratos sociales.

Éste y otros temas, se estarán disertando en la sexta edición de Bett Latinoamérica, los días 11 y 12 de octubre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, que este año tiene como tema: Transformando modelos y espacios de aprendizaje en el siglo XXI.

Se trata de un evento que reúne a emprendedores de la educación, a maestros, empresas de tecnología y los directivos de instituciones educativas para discutir temas que tienen que ver con cómo se hace innovación o de qué manera se integra tecnología a la formación desde el nivel preescolar hasta el universitario.

Situación en Latinoamérica

“Compartiremos las mejores prácticas en toda la región y haremos un intercambio de ideas para la implementación en las aulas”, asegura Fernando Valenzuela Migoya, vocero de Bett, en declaraciones a Publimetro.

Fernando Valenzuela Migoya, vocero de Bett. / Cortesía

De acuerdo con el especialista, la situación en México no se diferencia de otros países de Latinoamérica.

“Hay una problemática muy grave de inequidad, de calidad en diferentes sectores, hay problemas de formación docente y problemas de acceso porque todavía hay zonas sin capacidad de acceder a la educación. Y todos estos inconvenientes, si no se resuelven con tecnología sería imposible”, afirma. “No importa si son estudiantes rurales, urbanos, de clases sociales diferentes; a todas estas inequidades se le puede hacer frente sólo con tecnología”.

Hace énfasis en que los métodos tradicionales de resolver los problemas de educación muchas veces tenían que ver con mejorar la infraestructura física, contratar más maestros, desarrollar contenidos y hoy todas estas herramientas están totalmente obsoletas. “Ya no se requiere contratar más maestros, probablemente ya las clases no necesitan el mismo tipo de infraestructura y ya el contenido está disponible para todo el mundo”, subraya Valenzuela, también consejero senior en The Aspen Institute México – Colombia.