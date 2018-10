Ellos te asesoran gratis para que viajes y aprendas inglés en el extranjero

¿Cómo inicia YouTOOProject?

— En 2009 trabajaba en una consultoría de comunicación y tenía problemas con el inglés, así que decidí mejorarlo e irme a Australia. Busqué en blogs formas de viajar barato y encontré un movimiento que daba la oportunidad de trabajar cuatro horas en granjas como voluntaria a cambio de comida y alojamiento. Así empecé a viajar por todo Australia hasta que llegué a un pequeño pueblo llamado Byron Bay, ahí conocí a una familia y trabajé con ellos como limpiadora, como me aburría, abrí una página de Facebook llamada Españolas en Byron Bay donde relataba mi vida en ese país, subía fotos de playa, hablaba de la gastronomía, de surf y un poco de todo, entonces me empezó a contactar gente que me preguntaba cuánto costaban los cursos de inglés, comencé a investigar hasta que el director de una escuela me dijo: ‘si consigues que ese estudiante venga, te pagaré una comisión’, y así nació AUssieYouTOO y después KIwiYouTOO. Ese es el modelo de negocio, somos una agencia de estudios on line que ayuda a extranjeros a viajar a Australia, Canadá, España y Nueva Zelanda para estudiar, hacer maestrías, posgrados o diplomados.

¿Qué diferencia a YouTOOProject de otras agencias que ayudan a los jóvenes a irse a otro país a estudiar?

— Como somos una agencia on line, nos piden por correo mucha información. Hacemos un análisis del estudiante para saber qué presupuesto tiene, qué busca, lo que quiere y la ciudad a la que le gustaría ir. Nosotros conocemos cada una de las ciudades, los pros y contras, así que les explicamos a detalle para que elijan el curso más adecuado. Posteriormente, hacemos el enrollment, les ayudamos con el visado y, la parte más importante, que es la que nos ha hecho crecer y diferenciarnos, es el acompañamiento, que consiste en una red de colaboradores. Es decir, cuando el estudiante llega al país que eligió encuentra a un amigo, que es un colaborador, el cual le explica todo sobre la ciudad, cómo funciona el transporte público, lo acompaña a abrir una cuenta bancaria, a comprar una tarjeta SIM para que pueda conectarse con su familia y con nosotros y lo asesorará en cómo buscar trabajo y alojamiento. No sólo te vendemos un curso, sino que tú como estudiante tendrás un acompañamiento total durante tu estancia.

¿Por qué abrir la agencia en México?

— Cuando empezamos con el mercado español, Google Analytics nos arrojaba que muchas de las visitas a nuestra web venían de México, Colombia y Chile. Teníamos muchos mexicanos, así que cuando decidimos lanzar YouTOOProject en otros países, uno de ellos tenía que ser México.

Marta Caparrós, fundadora de YouTOOProject. / Nicolás Corte / Publimetro

¿Cómo defines a los jóvenes mexicanos?

— Viajeros, están dispuestos a viajar. México se está abriendo al mundo y está viendo que hay que salir, no sólo para aprender inglés sino para hacer algún diplomado o maestría. Salir de tu país tiene que ser una asignatura obligatoria porque es una vivencia personal que tienes que hacer alguna vez en la vida.

¿Cómo te cambia una experiencia como ésta?

— Abres tu mente, viajar te hace una persona más independiente, aprendes otro idioma, conoces mil culturas, Australia por ejemplo es muy cosmopolita, hay gente de muchos países. Incluso, muchos de nuestros estudiantes toman un curso de seis meses y después no quieren volver y renuevan, así que seguimos con ellos hasta que se van. Todo el mundo debería tener una experiencia en el extranjero, es un ejercicio de independencia, por eso animo a todo el mundo a que no solamente viaje, sino que aprenda inglés para que pueda mejorar su futuro profesional.

¿Cualquiera puede acudir a ustedes?

— No importa la edad, sólo que viajar tiene un costo, nos aseguramos que los jóvenes que nos contactan tengan una capacidad financiera mínima para poder trasladarse y no encontrarnos con problemas cuando llegan a su destino, y si no la tienen, hay que ahorrar, pero todo mundo puede ir, hemos tenido estudiantes desde 18 hasta 56 años.

LO QUE HACE DIFERENTE A YOUTOOPROJECT

• Asesoría gratuita y apoyo en trámites con la entidad educativa y visado de estudiante.

• Servicio de bienvenida en la ciudad de destino para que cada viajero viva una experiencia positiva.

• Follow up constante e integración a la comunidad de estudiantes internacionales en cada destino.

“Somos una agencia on line, damos asesoría vía skype. En México, vamos a tener una oficina, así que si desean una asesoría face to face, también se puede”

Marta Caparrós, fundadora de YouTOOProject.

Testimonio

Marisa Maisterra Reyes Retana, estudiante mexicana. / Nicolás Corte / Publimetro

“Mi esposo y yo decidimos hacer una aventura en Australia, buscamos agencias y encontramos que todas tenían información, pero no la experiencia. Entonces, nos encontramos con YouTOOProject. Al llegar a Australia, uno de los servicios es que te acompañan en todo el proceso. El acompañante es un residente que habla español, en nuestro caso fue una chica quien nos dio todos esos tips que necesitas cuando llegas a otro país. Nosotros ahora vivimos en Melbourne, nos encanta, somos muy felices, llevamos dos años y medio, yo trabajo en una tienda de vestidos de novia y ambos tenemos la oportunidad de trabajar y estudiar. Fue una gran decisión salirnos de nuestra zona de confort, convivir con gente de otros países te abre la puertas al mundo”. Marisa Maisterra Reyes Retana, estudiante mexicana quien a través de YouTOOProject viajó a Australia.

