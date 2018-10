“El diseño interior no está limitado a los altos presupuestos”: Olga Hanono

Hace 17 años que Olga Hanono empezó a dejar su huella en el interiorismo mexicano. Sus raíces brotaron en esta tierra azteca, sin embargo, más tarde otros grandes destinos empezaron a interesarse en su propuesta creativa. Describe sus diseños como originales y vanguardistas. Asegura que su trabajo concluye cuando el cliente se siente feliz con lo realizado. Conversamos con la interiorista, quien este año tiene una participación especial en el Design Week México 2018, entre los días 10 y 14 de octubre, y esto fue lo que nos compartió:

¿Para ti qué es el interiorismo y cómo impacta la vida de las personas?

— Es un arte, definitivamente. Además de ser una herramienta para hacerle la rutina y la vida diaria a los usuarios más simple y placentera, ya sea a los comensales de un restaurante, por ejemplo, o a los habitantes de una casa. Pero también permite generar un ambiente más agradable. Le facilitas el día a las personas. Es una combinación donde tenemos que mezclar lo estético con lo funcional; ese es el reto.

¿Crees que se puede decorar una casa disponiendo de pocos recursos económicos o se requiere de un monto elevado?

— El diseño interior no está limitado a los altos presupuestos, ya que va más de la mano con el buen gusto y la creatividad. Y esto lo podemos ver desde comprar en mercados de muebles antiguos, usando soluciones innovadoras y creativas como remodelar o retapizar los muebles existentes. Puedes cambiar el orden o la distribución del mobiliario, abrir los espacios. Existen muchas soluciones viables que no tienen que ver con tema de presupuesto y con las que ya haces interiorismo. Simplemente hay que tener esta visión de diseñador para intervenir el espacio y cambiar toda la energía, el ambiente.







Si tuvieras que mencionar algunos artículos indispensables para darle un giro a la imagen de tu hogar ¿cuáles serían?

— Para mí los cinco elementos indispensables son el color, hay que imprimirlo no tanto en las superficies sino también en los textiles, en el mobiliario en sí y atrevernos a combinar. Esa es la primera. Segundo, el correcto uso de la iluminación que nos cambia por completo nuestra permanencia en un lugar. Te puede hacer sentir incómodo o pasar un momento agradable. El tercero es la selección de mobiliario; que sea acorde al espacio. Ni muy grandes ni muy pequeños sino estudiado de acuerdo a las necesidades de la persona y al espacio físico que tengamos. Algo muy importante también son los objetos y elementos que tengamos que ambientan el espacio. Ese sería el cuarto punto y siempre puede darle un carácter mucho más armónico y una personalidad al espacio. Los objetos favoritos de la persona que lo habita le da individualidad al proyecto. Y, por último, yo soy fiel o más bien amo las piezas de arte. Siempre donde hay arte en un espacio se puede hablar de evolución, de armonía. Imprimen el carácter de lujo sin necesariamente ser una pieza de museo pero hace el lugar estéticamente mucho más interesante.

¿Qué tan importante es para ti involucrar la naturaleza?

— Hoy, más que nunca, estamos valorando cada metro cuadrado de área verde que tenga el proyecto. Lo que yo aconsejo es integrar el exterior con el interior provocando una convivencia de los espacios interiores con jardines, con terrazas y patios. Eso hace mucho más agradable el espacio al estar en contacto con la naturaleza. Se agradece muchísimo los proyectos que contemplen esos espacios exteriores; no sólo hay que salvarlos sino protegerlos y promoverlos.

¿Cuál es el proyecto que más te define?

— Con todos los proyectos me identifico porque todos tienen una parte de mí. Yo diseño y elijo desde distribución, forma, colorido, tipo de mueble, accesorio, libro; entonces creo que todos tienen impreso mi estilo personal y mi propia forma de interpretarlo. No tengo uno favorito. Todos en su estilo me fascinan. Ya sea una casa de campo, una oficina, un restaurante o un hotel. Cada uno tiene su toque particular y su propia esencia. Y lo digo con seguridad: hasta que no termine un proyecto y quede satisfecha al 100% y que el cliente no esté feliz, no está terminado. Entonces a mis proyectos siempre les imprimo ese carácter personal y la verdad es que todos me fascinan.

¿Cuál es tu valoración del interiorismo en México?

— Estamos en una fase muy interesante. Puedo decir que estamos a la vanguardia, al nivel de cualquier ciudad cosmopolita del mundo. Hoy en día la Ciudad de México tiene mucho que ofrecer mediante espacios urbanos, públicos, de hotelería; en el ámbito residencial y comercial. No solamente estamos a la vanguardia sino que estamos generando altas expectativas de turismo precisamente porque estamos enalteciendo todo lo que nuestro país ofrece.

"Me ha caracterizado, a lo largo de toda mi trayectoria, dedicarle siempre un diseño exclusivo a cada cliente”. Olga Hanono, interiorista

DATO

Este año Olga Hanono fue invitada a publicar algunos de sus proyectos de diseño en una edición literaria de Reino Unido. El año pasado ganó medalla de oro en cuatro categorías: corporativo, con unas oficinas en la CDMX, en diseño comercial con una tienda de muebles del siglo pasado en Polanco, con un departamento moderno en CDMX y una casa en Valle de Bravo.

