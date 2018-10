Enrique de la Madrid: “Crear productos e innovar, esa es la fórmula para crecer”

¿Está satisfecho con los logros alcanzados durante su gestión al frente de la Sectur?

— Estoy satisfecho con los avances que ha tenido México en cuanto a turismo. Es uno de los sectores más dinámicos de la economía que en los últimos dos años ha repuntado. El crecimiento del empleo ha sido también importante y se ha generado una percepción más amplia del sector, representa el 8.7 del PIB, 10 millones de empleos están vinculados al turismo.

¿Qué falta por lograr?

— Tenemos que hacer una justa distribución de los beneficios del turismo, lograr una mejor armonía entre zonas hoteleras de primera y que no tengamos comunidades de tercera. Hay que hacer que más mexicanos viajen por el país. Seguir diversificando nuestros mercados emisores. Actualmente, Estados Unidos representa el 60% de todos los que llegan del exterior a México. La meta es que EU no represente más del 50% de los visitantes internacionales y para que eso pase, tenemos que crecer en China, Japón, Corea, Brasil, Francia y más, hay que ir por más mundo, para estar más diversificado.

¿Siguen trabajando en captar más turistas del mercado asiático?

— A México llegan 115 mil japoneses, 18% más que los que arribaban el año anterior y eso se explica porque se abrió el nuevo vuelo de ANA y porque Aeroméxico tiene un vuelo diario. En cuanto a China, llegan como 80 mil chinos, son pocos, pero también es un crecimiento con respecto a los años anteriores, hemos traído dos nuevas aerolíneas chinas al país en los últimos dos años. Hay que empujar esos mercados, meterle más dinero porque es muy grande y México no figura y la manera para darnos a conocer es invirtiendo más en promoción.

Tres logros importantes durante su gestión.

El funcionario conversó con Publimetro sobre los logros de su gestión. / Cecilia Borja

— El que 10 millones de mexicanos vivan directa o indirectamente del turismo, eso es un gran logro. El que hayamos alcanzado el sexto país más visitado del mundo, también me siento muy satisfecho del programa Viajemos Todos Por México que ha hecho que los mexicanos nos demos cuenta que tenemos un gran país por conocer y que nosotros somos los que movemos el turismo.

La marca CDMX ha tenido un gran posicionamiento, ¿considera que se debe seguir apoyándola?

— El tema de la marca CDMX ha tenido muy buen posicionamiento y lo que preocupa es que la quieran mover o cambiar, sobre todo, porque lleva tantos años construir una imagen. La CDMX, hay que recordar, hace dos años fue nombrada por el New York Times como el destino no.1 a visitar en el mundo, por eso hay que tener cuidado, es un destino muy importante, es nuestra capital y se ha ido posicionando con eventos como la Fórmula 1, el juego de la NFL, los juegos de golf, la parte gastronómica, sin contar que somos la segunda ciudad con más museos del mundo, así que vale la pena seguir haciendo un esfuerzo consistente en materia de turismo en la ciudad.

¿Cuál fue la tarea más difícil de lograr?

— El tema más difícil ha sido la inseguridad, sobre todo, las consecuencias que tiene en el turismo. En agosto del año pasado, EU incorporó a dos destinos turísticos que no habían estado sujetos a las alertas y vimos cómo inmediatamente cayó el número de reservaciones a esos lugares. Entonces, las alertas que emiten muchos países con respecto a la inseguridad ese es el problema principal, y eso ha hecho que parte de mi agenda sea también dicho tema. El mes que entra viajaré a EU para reunirme con el Departamento de Estado y platicar sobre este asunto tan delicado que está teniendo un impacto negativo en el crecimiento del turismo en nuestro país.

¿A qué le gustaría que se le diera prioridad o continuidad en el próximo sexenio?

— Me resulta muy difícil hacer recomendaciones, más bien hago expresiones de lo que a mi juicio es importante y uno de ellos es la promoción, la cual tiene que verse como una inversión y no como un gasto. De nada sirve tener un buen producto turístico si nadie lo conoce. No en balde, las compañías de consumo y de servicio dedican gran parte de su presupuesto al marketing, a la publicidad, a la promoción y a estar en medios, así es esto, así es como se venden las cosas. Si por algún motivo se redujera los recursos a la promoción, en la misma proporción se reducirá el número de visitantes a México.

El desfile de Día Muertos en CDMX se está convirtiendo en una tradición, ¿cuál considera su éxito?

— La tradición de Día de Muertos es milenaria, pero lo que no existía era el carnaval y eso surgió a partir de la película Spectre de James Bond, varias personas reflexionamos y dijimos qué van hacer los extranjeros cuando vean ese carnaval y vengan a México y no lo encuentren, entonces, hay que hacer uno. El año pasado más de un millón de personas estuvo en la calle viéndolo, también llevamos una versión pequeña al pabellón de México en Rusia, y esas son las cosas que hay que seguir haciendo, innovar. Parte de nuestra tarea en estos años ha sido armar nuevos productos y darlos a conocer, esa es la combinación exitosa que nos tiene hoy en día donde estamos.

Una última reflexión.

— Tomemos conciencia de que el turismo es algo que beneficia a todos los mexicanos. Por ejemplo, la discusión del aeropuerto, muchos dicen ‘a mí qué me importa, si no viajo’ y ese argumento es ridículo, es como si dijéramos que no haya universidades porque no vas a la escuela, el turismo es un sector que nos da a todos los mexicanos, usemos o no el aeropuerto, nos da una oportunidad de obtener ingresos y que las familias tengan un bienestar y esas familias tienen una derrama económica que llega a ti en algún momento, quizás no te subiste al avión, pero gracias a que llegó un visitante probablemente esté consumiendo algún servicio que produces. El turismo es una cadenita que a todos nos beneficia.

39.7

millones de turistas internacionales arribaron a nuestro país el año pasado.

LO QUE TENEMOS

111 PUEBLOS MÁGICOS

189 ZONAS ARQUEOLÓGICAS

34 SITIOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

4º PAÍS EN EL MUNDO CON UN MAYOR NÚMERO DE ESPECIES ENDÉMICAS