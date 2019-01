Isaac Hernández inicia con éxito el 2019

Ante un lleno total en sus primeras cuatro presentaciones del Lago de los Cisnes en el Coliseo de Londres, el bailarín mexicano Isaac Hernández comenzó el 2019 de manera intensa y exitosa con su compañía, el English National Ballet.

La versión del ballet del Lago de los Cisnes que interpretó fue creada en 1997 por el coreógrafo Derek Deane -ideada para los teatros con un arco proscenio, el diseño más común en los teatros de occidente durante los siglos XVIII, XIX y XX-.

Esta versión enfoca la atención y el desarrollo dramático en el centro del escenario, lo que la hace especialmente interesante de ver para el público por el énfasis narrativo de la historia y porque hace relucir las habilidades de actuación y el refinamiento técnico de los artistas en escena, algo que para los bailarines resulta de un alto grado de exigencia, considerando además las tres horas de duración del ballet completo.

En estas cuatro funciones consecutivas, el bailarín mexicano tuvo un reto y desgaste físico importante que al final el público le reconoció por su entrega y gran actuación en esta última función.

Las presentaciones marcaron el inicio de un año que se pronostica intenso para el bailarín tapatío, el cual tiene en mente nuevos proyectos, objetivos y retos artísticos, entre ellos la incursión en el cine de la mano del histórico director español Carlos Saura en el rodaje de la película El rey de todo el mundo; establecer en México la Federación de Industrias Creativas; además de concretar la realización de una nueva edición de su ya reconocido espectáculo Despertares y el proyecto gratuito multidisciplinario Despertares Impulsa “Impulsando las Industrias Creativas de México”.

Isaac Hernández volverá a presentarse en el Coliseo de Londres con la puesta Manon, el miércoles 16 y el domingo 20 de enero.

Thank you to everyone who came to see #ENBSwanLake at the London Coliseum these past two weeks! We hope you can join us for #ENBManon this week, "a dramatic, thrilling, affecting show that’s highly recommended if you love ballet" (The Daily Telegraph): https://t.co/My0B7D4jLu pic.twitter.com/mQFDUXkq9T

— English National Ballet (@ENBallet) January 14, 2019