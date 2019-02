Manuel Hurtado: “La finalidad del interiorismo es dar confort al usuario”

¿Cómo te describes? ¿Arquitecto o interiorista?

— Soy arquitecto y me he desarrollado un poco más en la parte de interiorismo. Regularmente hago mis proyectos o remodelaciones desde la construcción de los espacios hasta la arquitectura interior, que es donde ya diseño y fabrico el mobiliario que va a llevar. Normalmente empiezo con la conceptualización de todo esto, de la mano con el cliente. Me gusta ver sus necesidades pues él es quien va a vivir ahí, a disfrutarlo y tiene que estar siempre cómodo. De ahí partimos y vamos desarrollando el proyecto según las necesidades del espacio, pues éste dice qué es lo que necesita en cuanto al mobiliario. Yo como arquitecto, voy proponiendo para satisfacer esas dos necesidades; tanto las del cliente como las del espacio. Y ahora, ya con el taller, vamos haciendo todo lo de carpintería. Vamos desarrollando un proyecto integral para tener un nuevo resultado.

Así lucen algunos proyectos de Hurtado. / Cortesía

Desde tu perspectiva, ¿cuán importante es el interiorismo?

— Para mí es muy importante la parte del interiorismo como su arquitectura porque es donde el usuario se desenvuelve día con día, donde las personas van desarrollando su vida cotidiana y para eso primero tiene que satisfacer las necesidades del usuario, tiene que ser cómodo, agradable. El confort que brinda el espacio debe ser al máximo. Eso va de la mano con el estilo de vida de las personas y es fundamental que haya un confort. La finalidad del interiorismo es dar confort al usuario. Considerar el gusto, el estilo de vida de las personas; tiene que reflejar quién es la persona que está viviendo en ese espacio.

Me rijo por el estilo de vida de las personas y sus necesidades, más que por una corriente. Busco un diseño más perdurable, más atemporal.

Cuéntanos sobre el proyecto que tienes de mobiliario a la medida. ¿Cuál es el rol de los muebles en un espacio?

— Los muebles dicen mucho. Hablan de funcionalidad y tienen que estar justo en el espacio para el que fueron diseñados. La mesa de un comedor tiene que tener el tamaño ideal para que quede en armonía con relación al espacio físico. Con esta parte del taller, que estamos abriendo, encontramos esa relación del espacio físico con el mobiliario para hacer o crear lo que se necesita según las demandas del cliente. Lo que pensamos en un futuro cercano es ya tener una línea de muebles de la propia marca. Maderas, mármoles que son piedras, aceros, esa es la parte en cuanto a los materiales que me gusta trabajar y en la que me distingo. Eso es en lo que nos estamos enfocando, en colores naturales, con algunas aplicaciones en acero, en piedra, mármoles o granito.

¿Qué debe tomar en cuenta una persona para renovar su casa este 2019?

— Primero hay que definir a qué nivel quieren renovarla. Podemos ir desde algo muy sencillo como los colores o algunas texturas y buscar algún punto focal en la habitación, en la sala, en el comedor y darle un cambio. Puede ser con papel tapiz también, buscar algún contraste. Para este año los colores que vienen muy fuertes son el lino, el terracota y el ginger, yo les recomendaría que hicieran algunos contrastes un poco más atrevidos. Un rojo con un verde, un color vino con un azul, que no están tan estandarizados. Que prueben o se atrevan a experimentar con el contraste de colores.

Hurtado afirma que prefiere los estilos atemporales. / Cortesía

¿Es el interiorismo un asunto más dirigido a los grupos de mayor poder adquisitivo?

— Yo creo que no tiene que ver la clase social o más bien el nivel socioeconómico. Yo creo, que es parte del confort. No tiene que ver si es costoso o no, sino más bien que haya una respuesta del interior con el usuario. De pronto dejamos de lado la parte principal del interiorismo que es el usuario o cliente, los que van a habitar y yo creo que lo principal es satisfacerlos y darles el confort. Creo que es tan importante que uno tenga su casa y que responda a las necesidades que uno va teniendo día a día; ya eso (el costo) va a depender del estilo de cada persona.

Me gusta mucho trabajar con los materiales naturales o más bien en su forma natural.

Manuel Hurtado

Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Prefiere realizar proyectos residenciales pues le permiten experimentar con más texturas y ser más atrevido en sus creaciones.