¿Por qué el inglés te abre las puertas del amor?

Desde hace varias décadas, se augura el fin del romance a causa de fenómenos como la globalización y el online dating. Pero, a pesar de las críticas al amor moderno (en el que, en palabras de David Bowie, ni Dios ni el hombre creen) un estudio reciente titulado El fortalecimiento de los lazos ausentes: la integración social vía los servicios de citas online, ha descubierto que no todo es desolación en la búsqueda de tu otra mitad.

De acuerdo con Ortega y Hergovitch, el Internet y el aumento en las migraciones han transformado las relaciones modernas, pero de manera positiva. Antes, las personas se casaban con alguien de su entorno cercano: amigos de amigos, compañeros de escuela, vecinos. Ahora, las citas online han transformado este patrón, pues ofrecen un espectro nunca antes visto de parejas potenciales. Esto es benéfico no sólo por una mera cuestión de números, sino también porque nos permite salir de círculos sociales inmediatos en la búsqueda de nuestra otra mitad. Ellos también descubrieron que estos matrimonios eran menos propensos a desintegrarse durante el primer año y reportaban un mayor grado de satisfacción con su relación.

Pero no sólo el Internet se encuentra detrás de este fenómeno: los matrimonios internacionales son un reflejo de la globalización. En la medida en la que las personas viajan por turismo, realizan estudios en el extranjero o migran por razones laborales de manera cada vez más frecuente, los visitantes conocen y se casan con gente local.

Barreras y complicaciones

Sin embargo, el lenguaje continúa siendo una de las principales barreras para este tipo de matrimonios. Si las relaciones amorosas son complicadas per se, imagina el escenario cuando tu pareja habla un idioma distinto al tuyo. En su artículo Saliendo con alguien en un idioma extranjero –una guía ilustrada, la periodista Erica Buist comparte algunas de las principales complicaciones de los noviazgos internacionales. Desde lidiar con errores embarazosos y malentendidos hasta no entender su sentido del humor; salir con un extranjero puede ser una experiencia cultural y lingüística muy enriquecedora, pero también desafiante. Algunos de los consejos para tener una relación exitosa es utilizar otras formas de comunicación, como el lenguaje corporal, gestos o tonos de voz, ser paciente, no ofenderse fácilmente y no tener miedo de preguntar si realmente no se entiende lo que la pareja intentaba decir.

Es probable que la primera vez que conozcas a alguien no necesites hablar demasiado; o que puedas incluso enamorarte a primera vista. Pero, ¿es posible desarrollar una relación a largo plazo sin hablar el mismo idioma?

Uno de los primeros pasos para la mayoría de las parejas es determinar en qué lengua se comunicarán. Con un cuarto de la población del mundo que lo habla, el inglés es para muchos la opción más evidente. Uno de sus principales beneficios es que proporciona a parejas internacionales un territorio común sobre el cual construir los cimientos de su noviazgo.

Facilita el diálogo

Keri Craig, directora del Centro de Enseñanza del British Council en México señaló “el inglés es el idioma con mayor impacto a nivel global y se ha convertido en una herramienta de sociabilización invaluable”. Ahora ya lo sabes, el inglés te puede ser de utilidad para postular a una vacante, solicitar un aumento o promoción, aplicar a una beca para estudios de posgrado, pero podría además ayudarte en la búsqueda de tu alma gemela, aunque ésta se encuentre del otro lado del planeta.

El matrimonio en el mundo