Boda en Zacatecas: cásate en la ciudad más romática de México

Zacatecas ‘conspira’ a favor de los enamorados que están buscando el mejor lugar para realizar su boda. Y es que sus paisajes, gastronomía, arquitectura y su gente parecen estar dispuestos a abrigar a las parejas en la entrega del anillo y, por supuesto, la boda. Y es que su maravilloso cielo azul, los espectaculares atardeceres, su arquitectura sin igual y sus calles empedradas invitan al romance.

En los últimos años, Zacatecas se ha posicionado como uno de los estados favoritos para casarse. Tan solo en 2018, durante el Tianguis Turístico de Mazatlán, recibió el reconocimiento a la Diversificación de productos turísticos en la categoría de Turismo de Romance, consolidándose así como uno de los mejores destinos en México para realizar bodas.

La ubicación de Zacatecas (en el centro del país) lo coloca por encima de los demás competidores en lo que se refiere a destinos de boda, al estar conectado con las principales ciudades de México y Estados Unidos. Además de esto, ofrece una insuperable cantidad de actividades para los novios y los invitados a la boda. Posee 6 pueblos mágicos (Teúl, Jerez, Pino, Nochistlán, Sombrerete y Guadalupe), además de 40 productos turísticos, listos para satisfacer los deseos de aventura y diversión de cualquiera.

Zacatecas puede crear la magia necesaria para tener una boda increíble. Tú pones el sueño y ellos la magia para hacerlo realidad y que se convierta en un día inolvidable para ti y tus invitados.

Boda en viñedo

A menos de una hora de la capital del estado, se extiende un vasto territorio verde: los viñedos Campo Real, reconocidos en el Tianguis Turístico 2018. Aquí se produce el galardonado vino zacatecano ‘Tierra Adentro’, así que no puede faltar en cualquier boda. Sus espacios al aire libre e interiores, maravillan. Los caminos entre las viñas se iluminan por las noches y cuenta con un jardín donde caben hasta mil quinientas personas. Tiene tres terrazas: una volada desde donde se aprecian los cultivos, invernaderos y el jardín, otra más íntima al aire libre y una más semi techada. Sin duda alguna, un digno escenario que invita al romance.

Boda charra

Zacatecas es uno de los tres estados del país donde la charrería está más asentada. Gran parte de la vida en Zacatecas se vive a caballo, así que cuando hay un acontecimiento digno de celebrarse siempre hay una cabalgata.

La denominada ‘Boda charra’ está ligada a elementos muy mexicanos. La tambora va detrás de la cabalgata que acompaña a la novia a la iglesia, así que es común que ésta vaya en una carroza tirada por caballos y profusamente adornada con flores.

Aunque los novios siempre tienen una última palabra, para este tipo de bodas se suelen elegir fincas y haciendas que brindan un ambiente tradicional y acorde con la temática de la boda.

Dreamstime

La ciudad de Zacatecas fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Y es que de acuerdo al secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto, el estado tiene una serie de elementos que la hacen especiales:

“Algo que ni los viajeros ni los invitados a una boda se deben perder son nuestros museos. El Museo Felguérez, el recinto más importante de arte abstracto que hay en las Américas; el Museo Rafael Coronel tiene 4 mil máscaras en exhibición, aunque la colección es de 11 mil máscaras y el que me parece que es la joya de la corona, el Museo Pedro Coronel, que además de las pinturas de Pedro Coronel no se pueden perder las obras de Dalí, Kandinsky, Miró, Goya y Picasso”.

No es de extrañar que los museos zacatecanos sean otro de los escenarios más buscados para las bodas. En este sentido, destacan el Museo Pedro Coronel, gracias a su arquitectura, historia y la belleza de sus jardines, así como el Museo virreinal de Guadalupe.

Y si lo prefieres, tu boda puede tener como escenario la antigua Plaza de Toros de San Pedro, construida en 1886, y que fue transformada en el Hotel Quinta Real, considerado uno de los más bellos del país.

La iglesia

Zacatecas es el segundo estado con mayor número de católicos. Sus templos de estilo barroco y neoclásico encantan a las parejas por su historia y belleza. Dos de los templos favoritos para las bodas son el Templo de Nuestra Señora de Fátima y el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe [convento] y Capilla de Nápoles.

La Catedral de Zacatecas también es una de las predilectas de los enamorados para unir sus vidas. Y es que la belleza de sus tres fachadas es un regalo para la vista. Para apreciar por completo su encanto, es necesario contemplarla por la tarde, cuando la luz ilumina todos sus detalles.

Los infaltables

El espíritu festivo zacatecano queda evidenciado en cada acorde de la tambora que acompaña a chicos y grandes en las típicas callejoneadas. Cada invitado, exceptuando a los niños, lleva al cuello un diminuto y colorido jarrito de barro que se va rellenando de mezcal. Cuerpo y alma danzan sin descanso desde la Plaza de Armas hasta la Alameda, así que la fiesta parece no tener fin.

Un platillo común en los casamientos, aunque también se sirve en otras ocasiones especiales, es el llamado ‘Asado de boda’. Se prepara con lomo de cerdo frito y cortado en pequeños trozos, al que se le añade una salsa preparada con chiles anchos rojos. El toque especial se lo da la manteca en que se fríen los chiles y que le da un sabor inigualable. Se condimenta con laurel, clavo y pimienta. Se sirve con arroz y delgadísimas rebanadas de cebolla cruda.

Desde luego, ya sea en la boda o después de ella, no hay que irse sin probar la birria de carnero, el lomo minero, los chiles estilo Zacatecas y las gorditas rellenas de guisado. No puedes decir que fuiste a Zacatecas si no pruebas sus deliciosas ‘Brujas de Sombrerete, sus cocadas jerezanas, los ates de guayaba y membrillo, así como del queso y la miel de tuna.