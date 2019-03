Alistan conferencia sobre la evaluación del idioma inglés

Bajo la premisa de "Alineamiento de la evaluación con los resultados de aprendizaje, el plan de estudios y la enseñanza", llegará a México la conferencia New Directions in English Language Assessment. Se realizará del 21 al 23 de marzo en la Ciudad de México en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Se trata de un evento regional que ofrecerá perspectivas internacionales y nacionales sobre tendencias y enfoques en la evaluación del idioma inglés.

La conferencia de este año se centra en las tendencias y los problemas de la evaluación del idioma inglés, con especial enfoque en América Latina. Liliana Sánchez, directora de Exámenes de Certificación del British Council México, conversó con Publimetro acerca de la conferencia:

“Nosotros siempre, como British Council, hemos buscado entablar dialogo y crear foros que nos enriquezcan como profesionales. Lo que buscamos es que se establezca un diálogo en torno a este tema [evaluación del idioma inglés] y que podamos discutir sobre si existe una problemática y las posibles soluciones. Nosotros no lo vemos como una problemática, sino como una área de oportunidad donde todos los países nos hemos dado cuenta que hay que movernos en conceptos de evaluación. En este sentido, la evaluación ya no se puede quedar a nivel tradicional y no se está quedando, pero en el salón de clases sí”

Tendencias de la evaluación del idioma inglés

New Directions reunirá a educadores, generadores de políticas e investigadores para intercambiar ideas, información y los últimos resultados de diversos estudios en la materia. Esta conferencia analizará particularmente la interacción entre evaluación y educación. Cuestionada sobre algunos de los problemas que existen en América Latina en materia de evaluación del inglés, Sánchez respondió:

“No es que sean problemas, lo que pasa es que actualmente la misión de la evaluación ha cambiado. Verdaderamente en el país estamos teniendo una nueva dirección sobre la perspectiva acerca de la evaluación. La evaluación ha sido considerada por mucho tiempo como algo punitivo. Es decir, si no pasas la prueba, no te mueves al siguiente nivel y la evaluación no está diseñada para eso. Los procesos de evaluación son para formar, son de desarrollo y deberían considerarse así. Hay que entender cómo funcionan las pruebas, cómo funciona la evaluación, cuáles son los fundamentos de un proceso de evaluación, pero es que ahí radica el problema que se ha visto nada más el instrumento, como un medio para obtener un número y se ha olvidado que el instrumento ya es parte de todo un proceso y lo que involucra ese proceso te ayuda a interpretar el resultado”.

New Directions in English Language Assessment, explorará las siguientes temáticas: Evaluación para la movilidad en el empleo y la educación; Evaluación del idioma inglés para fines específicos; Evaluación de la competencia lingüística de los educadores; Evaluación de la alfabetización; Evaluación, expectativas y percepciones de los interesados y Evaluación de la capacidad de habla.

Finalmente, la directora de Exámenes de Certificación del British Council México subrayó algunas tendencias que existen en materia de evaluación del inglés:

"Aquí en México ya estamos mucho más familiarizados con las pruebas en línea, pero en Europa, en Francia en particular, se hacen evaluaciones por teléfono. Aquí lo que evalúan es la habilidad verbal. No la escritura ni la comprensión de lectura sino simplemente si te puedes comunicar. Hoy hay tantas formas de evaluar. Por ejemplo, con la tecnología, las evaluaciones en pareja, en grupo.Y esas son las tendencias hacia donde vamos. Además por ejemplo, la evaluación para fines específicos”

La conferencia contará con una lista de oradores de renombre internacional, incluyendo líderes de opinión como el profesor Barry O'Sullivan, Jefe de Evaluación, Investigación y Desarrollo del British Council. El registro al evento está abierto y disponible en https://americas.britishcouncil.org/new-directions/register. Puedes obtener más información sobre el evento en el sitio oficial https://americas.britishcouncil.org/new-directions