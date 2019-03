Murales para transformar el espacio

Los colores, la luz y todo lo que nos rodea afecta nuestro comportamiento. Cada vez más, los interioristas, artistas y decoradores están tomando esto en cuenta al momento de interpretar los espacios que habitamos.

Por eso cada vez –esperamos que así sea– veremos menos espacios pequeños, oscuros, incómodos, recargados y horripilantes. En cambio, hay una búsqueda de luz natural, de ciertos colores, de plantas y muebles, de distribuciones que sean funcionales y estéticas de acuerdo con el espacio.

Asimismo, la transformación gráfica de espacios públicos a través del arte no sólo tiene un fin expresivo, ya que estudios internacionales han demostrado la importancia del entorno en los estados de ánimo del ser humano. Los colores adecuados, en conjunto con otros elementos y la búsqueda de armonía, favorecen la sensación de bienestar y ayudan a acelerar el proceso de sanación física, mental y emocional de las personas.

Gran proyecto de murales

Con esa premisa en mente, la marca de pintura BEHR invitó a tres reconocidas artistas para que se sumaran al Proyecto TransforSMART con su creatividad y sensibilidad en una serie de murales: Georgina Gutiérrez, Lourdes Villagómez y Verónica Villarreal, quienes intervinieron un tapial en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), que desde su fundación ha buscado brindar a pacientes, familiares y personal de salud espacios amables, exhibiendo obras plásticas donadas por artistas, pacientes y amigos con el fin de iluminar los muros de sus instalaciones para su bienestar y sanación.

“La idea llegó a nosotras de parte de la marca BEHR y a las tres nos llamó muchísimo la atención porque creemos mucho que el arte sí puede cambiar las emociones, y de ahí surgió una planeación de dos o tres meses para elegir las paletas de colores, el tema y el espacio de los murales”, explica Verónica Villarreal.





Colores para el ánimo

“Está comprobado que el color afecta el estado de ánimo del ser humano, y no solamente el color, sino que los paisajes en general no solo influyen en el estado de ánimo, sino que también en su comportamiento, y es muy interesante ver cómo puede lograrse por medio del arte y del color”, apunta Lourdes Villagómez. Con el objetivo de generar espacios que no sólo se vean bien, sino que se sientan bien, BEHR contribuye mediante innovación, tecnología y una amplia gama cromática a generar emociones positivas que evocan un espacio acogedor, como lo aplicado en estos murales.

Justamente esa es la génesis del proyecto TransforSMART. El proceso y el resultado se dieron naturalmente, según Lourdes: “Como todo era muy sobrio y muy gris le vino muy bien el color a este pasillo. Sí tuvimos que trabajar bastante para plasmar algo que fuera de acuerdo con lo que queremos expresar y concordar con las características del instituto pero no nos tomó tanto trabajo aplicarlo porque le dimos un poco de color al hospital en esa zona con los murales”.