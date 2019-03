Entrevista de trabajo en inglés: cómo prepararte

Una entrevista de trabajo en inglés es común a la hora de postularse para una vacante. Cada vez es más frecuente que los cazadores de talento busquen perfiles profesionales que incluyan un buen dominio del inglés. Debido a lo anterior, Keri Craig, directora del Centro de Enseñanza del British Council en México, compartió algunas claves para que estés listo si tu entrevista de trabajo es en inglés.

– Prepárate. Aunque te sientas muy confiado de tu desempeño en la entrevista, es muy importante que te prepares y que lo hagas bien. Conoce la historia y misión de la empresa en la que te estás postulando, elige cuidadosamente tu vestimenta y considera el tiempo que invertirás en trasladarte hacia el lugar de la cita. Ten en cuenta que es posible que te apliquen un examen especial para valorar tus habilidades en inglés, por tanto, previo a tu entrevista busca en línea tests de habilidades para habla inglesa. Algunas son gratuitas o de bajo costo. La prueba Aptis del British Council es una buena opción para medirte y estar preparado.

– Anticípate a las preguntas. Generalmente los entrevistadores tienen un listado de preguntas guía para detectar si el postulante encajaría en la posición o no. Procura estructurar muy bien tus respuestas y ofrece ejemplos que hagan referencia a tu experiencia laboral. No memorices respuestas porque no sonarás natural, lo más recomendable es que identifiques palabras clave que puedas incluir en tu discurso. Si no entiendes una pregunta, pide que te la repitan o que la reformulen. Recuerda que, incluso en tu lengua materna, es normal que las personas reforrmulen preguntas para entender mejor el sentido de lo que están hablando.

Ensaya. Aunque memorizar no es recomendable, ensayar con un amigo o conocido está completamente permitido porque te brinda la oportunidad de tener retroalimentación y detectar posibles fallas. Te sentirás más confiado si lo haces y podrás controlar tu nerviosismo. Por otro lado, el lenguaje corporal es fundamental en las entrevistas de trabajo. De acuerdo con el psicólogo Albert Mehrabian sólo el 7% de la comunicación implica la palabra hablada, mientras que el 55% se basa en comportamientos no verbales como la postura y el contacto visual, y el 38% se concentra en el tono de la voz.

Entrevista de trabajo en inglés: preguntas clave

– How would you describe yourself? (¿Cómo te describirías a ti mismo?)

– What are your strengths? (¿Cuáles son tus fortalezas?)

– What are your weaknesses? (¿Cuáles son tus debilidades?)

– Why do you want to work here? (¿Por qué te interesa trabajar aquí?)