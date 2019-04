Baja California Sur, con la mira en el turismo europeo

Baja California Sur sigue trabajando la proyección turística del estado. A lo largo del año ya se tienen planeados diversos eventos en el rubro de Turismo de Reuniones, que se prevé contribuyan a consolidarlo como un destino clave en esta materia. Su participación en el Tianguis Turístico 2019 es de gran relevancia, así lo da a conocer en entrevistacon Publimetro, Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de B.C.S.

¿Qué promoverá B.C.S. en el Tianguis Turístico?

— Nuestras bellezas naturales, la infraestructura hotelera y toda la cadena de valor con la que contamos en Baja California Sur para el tema turístico. Se trata de tener reuniones con nuestros socios comerciales, tour operadores que tradicionalmente nos han apoyado, y seguir fortaleciendo los lazos de comercio y de actividad con ellos.

¿Qué atractivos recomienda para los turistas?

— Nos estamos convirtiendo en atractivo no solamente de sol y playa, sino también contamos con eventos como el Tour de France, el Abierto de Tenis, el Abierto de Surf. También eventos gastronómicos muy importantes a lo largo de la península. Estamos teniendo mucho éxito con el avistamiento de ballenas, el tiburón ballena, el buceo y la pesca deportiva.

Baja California Sur avanza en materia turística

¿Cuál considera que es el mayor desafío de B.C.S.?

— Seguir creciendo de manera ordenada, llevar desarrollo y riqueza también a la parte norte del estado, y que los polos turísticos que hoy tenemos sigan creciendo de manera sustentable y en armonía con el medio ambiente.

¿Han detectado nuevas oportunidades de promover el turismo hacia el estado?

— No descuidaremos nuestros mercados primarios que son Canadá y Estados Unidos y estamos incursionando ahora un poco con el turismo europeo. Próximamente vamos a tener un vuelo inaugural Los Cabos – Londres, que sin duda viene a ser un parteaguas para otro tipo de turismo que demanda más días de estadía y actividades distintas a las tradicionales. Estamos trabajando la diversificación.

¿Les gustaría ser alguna vez sede del Tianguis?

— No descartamos la posibilidad. Nosotros aún no hemos entrado al tema. Somos un estado relativamente pequeño, el tianguis necesita dinero para su organización y ahorita no contamos con los recursos.