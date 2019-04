Yucatán, un estado que te sorprende

La titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Fridman, nos comenta por qué Yucatán se ha convertido en uno de los destinos preferidos tanto de turistas nacionales como internacionales

¿Qué presentará Yucatán en esta edición del Tianguis Turístico 2019?

— Estamos muy entusiasmados por tener una presencia predominante, hemos promovido este destino en las últimas ferias de Londres, Madrid y Berlín y por supuesto, el tianguis no será la excepción. Contemplamos un importante stand con muestras gastronómicas, presencia de los hoteles sede en algunas áreas de la expo y muchas sorpresas.

Yucatán no sólo es Mérida, ¿a que otros segmentos turísticos le apuestan?

— Mérida es la capital gastronómica del sur del país, pero una de las cosas que hemos buscado es descentralizar la oferta para llevar la riqueza del motor turístico al resto del estado y así incrementar los indicadores de la misma capital como el promedio de noches de pernocta. Además, estamos fortaleciendo mucho el turismo de playa, de aventura y otros segmentos sólidos, como el de romance y el de lujo; la intención es llevar diferentes eventos fuera de Mérida porque tenemos muchísimos productos que ofrecer.

Yucatán de cara al mundo

Yucatán es famoso por su rica gastronomía, ¿cómo la piensan seguir proyectando?

— Uno de los principales ejes en todas estas ferias es llevar muestras gastronómicas mediante un colectivo de chefs locales. Tenemos una gastronomía tan diversa que la historia de Yucatán no se puede contar de mejor manera que a través de sus sabores; hay ingredientes que vienen de la cultura maya, una mezcla de platillos con ingredientes o técnicas de la época de la Colonia, así como influencia europea, aparte la cocina contemporánea que está recibiendo cada vez más reconocimiento por parte de la crítica internacional; por esto procuramos plasmar toda esa oferta en los eventos dentro y fuera del destino. Fuimos el primer estado en ser invitado a Millesimé en diciembre pasado, al Festival Roxy de Guadalajara, a las Ferias de León, de Madrid y de Londres, así que en el Tianguis llevaremos una buena carga de toda esa gastronomía.

Siguen creciendo en cuanto a conectividad…

— Así es, en los primeros 100 días de la administración actual anunciamos siete nuevas rutas; ya las estrenamos y van con muy buena ocupación. Ahora nos promocionamos en los mercados donde estamos, abrimos rutas del Bajío a Mérida, de Tijuana, Chihuahua, Oaxaca, Villahermosa y Hermosillo y la estacional de Toronto, y si a eso se suma la conectividad que tiene nuestro aeropuerto podemos decir que estamos enlazados con todo el país. Tenemos 14 frecuencias semanales con GDL y MTY, y vuelos diarios desde CDMX. Podemos hablar también de una buena conexión internacional sobre todo con Norteamérica, sin contar que estamos a pocos minutos del aeropuerto más conectado internacionalmente del país, que es el de Cancún.

Tienes poco de haber asumido el cargo como titular de la Secretaría de Fomento Turístico, ¿qué más has descubierto de Yucatán?

— A mí el estado no deja de sorprenderme, todos los días descubro algo maravilloso. Me tienen sorprendida sus playas, que son hermosas; hay una naturaleza difícil de encontrar en otras costas del planeta. Me tiene sorprendida su gastronomía, su gente, el arraigo cultural que es en sí una experiencia fantástica para el turista, que puede encontrar una cultura viva como la maya, o de pronto un lenguaje tan único como el que tienen los yucatecos, todo eso forma parte del encanto; la mezcla entre lo tradicional y lo moderno, como Mérida, una ciudad cosmopolita con todos los servicios, dos centros de congresos, hotelería de primer nivel y una gran infraestructura. En fin, es un estado con historia y tradición.