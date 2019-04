El Fondo de Promoción Turística trabajará con creatividad para superar sus retos

-Cuéntanos un poco acerca de la expectativa del Tianguis Turístico y cómo van los temas del fondo

Estamos muy contentos con los resultados favorables obtenidos en estos dos días. Hemos logrado una coordinación con los estados que no teníamos contemplada, pero que se fue dando a lo largo de la feria. Hoy firmamos un convenio de colaboración con Taxco y Acapulco, Guerrero, para poder coordinarnos en algunos eventos. Pongo un ejemplo, en el festival del día de muertos, los invitamos a que se sumaran con un carro alegórico, en el que Taxco metió unas catrinas de plata. Esa coordinación o promoción, es presencia y pienso que todos los estados debemos hermanarnos y tenemos que hacer un trabajo en conjunto porque el Consejo de Promoción Turística de México ya no está y hay que buscar nuevos mecanismos para promocionarnos y darnos la mano para generar turismo de todo México. A mí me corresponde la Ciudad de México, pero estos lazos tienen que ver con la promoción nacional que también le corresponde al Fondo de Promoción Turística.

La Ciudad de México es una capital de innovación. / Dreamstime

– ¿Con cuántos estados estarían firmando estos convenios?

Llevamos cinco. Ayer firmamos con Campeche un convenio de colaboración con ciertas actividades por semana. Con Turibus firmamos hoy un convenio de colaboración porque van a traer de vuelta el Jai Alai, que es un deporte que estaba en la CDMX durante la época de oro en el Frontón México, donde estaba María Félix, Cantinflas y cuando era un México espectacular, lleno de magia y que ahora vuelve a revivir con un paseo por Turibus con diferentes salidas. Participamos como fondo de promoción turística, con presencia de marca, pero también en presencia del evento, que va a tener una causa social, se darán algunos boletos gratuitos y actividades para algunas de las escuelas de las 16 alcaldías. Hemos tenido también varias entrevistas con medios internacionales. También nos estamos enfocando a los festivales de la Jefa de Gobierno, pero en especial, generar expectativa de todo lo que viene. Ya casi es Semana Santa y será la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, reúne a miles de fieles el turismo religioso, misas especiales en la Catedral y actividades en otras alcaldías como Cuajimalpa. Aunque somos capital de innovación y vanguardia, tenemos pueblos y tradiciones. También quiero anunciarles que como Fondo de Promoción Turística apoyamos al evento de Longines de caballos que se realizará en el Campo Marte. Hicimos una reducción del 85% del presupuesto que antes el fondo aportaba, con las mismas actividades y un poco más, va haber presencia de marca, invitamos a Xochimilco con sus trajineras. Va haber un stand de artesanías e invitamos a las alcaldías Miguel Hidalgo y Tlalpan. Vamos a dar boletos gratuitamente a algunas escuelas para este evento. Mucha gente piensa que ya no se van apoyar eventos “fifí”, que suena como si fueran onerosos o de cierto nivel socioeconómico, pero lo cierto es que no podemos pasar por alto que generan una derrama económica, que generan ocupación hotelera. Del extranjero llegan 4 mil personas y 30 mil nacionales a este tipo de eventos. Dejan derrama en restaurantes y también en pequeñas empresas de artesanías.

Los eventos organizados en la CDMX dejan importante derrama económica. / Dreamstime

-¿Qué sabor de boca le deja a la ciudad de México este escaparate turístico que es el Tianguis y cuál es la expectativa de captar visitas para la Ciudad de México?

Es un escaparate extraordinario, si tú puedes lograr que la gente que viene de visita a estos eventos, como el de Longinus que mencionaba, puedan conocer la ciudad y algunos nuevos programas como turismo de barrio, que es extraordinario porque se basa en los mercados y la gastronomía; proyectos alternos, como recuperar Tepito que aunque hay temas de inseguridad se está trabajando en ello, tenemos la policía charra, ocho mil granaderos que están en labores de seguridad. Se quitaron a mil 500 escoltas que se incorporaron a los corredores turísticos. Para esta Semana Santa tengo que hacerles la invitación a conocer estas tradiciones que se hacen en Iztapalapa con la Pasión de Cristo, que es un montaje en verdad impresionante.

–¿Cuáles son los retos que enfrenta el fondo para este 2019?

La imaginación no tiene límites, los retos han sido diversos y contamos con menos presupuesto, pero hemos logrado resultados con creatividad y un gran equipo. Antes, cuando había dinero en el fondo, porque aparte le mandaban un revolvente, el fondo de promoción y la secretaría de turismo estaban peleadas, era un pleito que sostenían y que todo el sector turístico lo conocía y ahora, hay una relación buena en la que nos coordinamos muy bien. Estamos apoyando los festivales de cultura, lo trabajamos con Alfonso Suárez del Real, y la prioridad es posicionar los doce festivales culturales que faltan para lograr que la capital sea icónica y reconocida como turibuscapital cultural de América Latina.