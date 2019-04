Xcaret busca enaltecer México con sus parques de calidad mundial

Platíquennos de los atractivos que tiene Xcaret en general y si ha tenido algunas nuevas aperturas.

– El próximo lunes, para empezar Semana Santa, abriremos nuestro séptimo parque que se llama Xavage, el cual buscará sacar el lado más salvaje y aventurero de los asistentes. Tenemos rápidos, los primeros que hay en el destino, el río de rápidos hecho por el hombre más largo del mundo cuenta con un rope course que se llama Monkey el cual tiene cuatro niveles de dificultad y si nunca lo has hecho puedes empezar por el mono araña, pero si ya eres experto puedes empezar por el nivel gorila que es de hasta 49 metros de altura. Tenemos kayacs, autos todoterreno que se llama puma y que tú manejas en un circuito donde hay 15 diferentes retos y obstáculos, así que solamente necesitas tu licencia de conducir y mucho valor para poder hacerlo. Además hay un jet boat que se llama libélula que va por canales a toda velocidad y da vueltas de 360, 180 grados, con pilotos especializados. La verdad es que hay experiencias para todos. Tenemos una tirolesa tubular vertical, es decir, vas acostado y esto te permite no sólo ir en línea recta sino tener un poco de subidas y bajadas, dar vueltitas y entonces tu vuelo se hace más extremo en un recorrido de medio kilómetro en el que alcanzas velocidades de casi 30 kilómetros por hora. Lo que estamos logrando con todo esto es que tú tengas espacio para explorar tus niveles de adrenalina y lo manejes como tú quieras. También contamos con un espacio para los más chiquitos; para la mayoría de las atracciones se necesita tener 1.20 mts. de estatura, pero este espacio es para niños de 5 a 12 años con toboganes y juegos de agua en donde pueden pasar un día maravillosos, mientras sus hermanos o su papá están haciendo otras actividades. Entonces, tenemos un parque un poco a la carta donde tú decides qué quieres hacer, decides cuántas actividades y por lo tanto es súper flexible.

Xavage es la más nueva atracción de Grupo Xcaret / Dreamstime

Con la apertura de esta parque ¿Cuántos son en total que tiene grupo Xcaret?

-Este es nuestro séptimo parque, tenemos Xcaret,Xenses, Xplor, Xplor fuego, Xel-há, Xoximilco y ahora Xavage.

No hay manera de aburrirse…

-No hay manera de aburrirse, con Xavage complementamos nuestra propuesta de aventura en lugares naturales, pero en parques donde tienes certificaciones, la garantía en el servicio, la calidad y la seguridad que te otorga Grupo Xcaret. Puedes empezar a hacer turismo de aventura, pero si ya eres aventurero puedes empujar tus límites mucho más con nosotros porque tenemos Xplor y Xplor Fuego en Riviera Maya y Xavage en Cancún.

Grupo Xcaret cuenta con siete parques temáticos / Dreamstime

¿Cuál es la mejor forma de asistir a sus parques, por paquete, por tours o qué sugieres?

– Hay dos formas, una puede ser a través de nuestra página web y comprar solamente tus entradas o contratar algún servicio como la renta de un auto, excursiones con transportación incluida y con la ventaja que puedes encontrar descuentos si compras accesos para más de un parque y además para turismo nacional tenemos 10% de descuento permanente, más meses sin intereses. La otra manera te la va a platicar Anita porque hospedándote en el Hotel Xcaret México obtienes nuestros parques y tours incluidos.

Anita, platícanos, porque esto se complementa totalmente ¿no?

-Grupo Xcaret empezó hace diez años con el proyecto hotelero y su master plan está certificado por EarthCheck, así que esto permitió que el 1 de diciembre de 2017 se abrieran las puertas del hotel bajo un concepto único en el mundo en donde estamos revolucionando la industria de la hotelería porque se llama All Fun Inclusive, lo cual quiere decir que cualquiera de nuestros huéspedes va a tener incluida la transportación del aeropuerto al hotel y viceversa, la suite, alimentos, bebidas y transportación y acceso ilimitado a todo lo que les dijo Ileana.

Grupo Xcaret cuenta con un hotel que inauguró en diciembre de 2017. / Dreamstime

¿No se tienen que preocupar por nada?

– Imagínate que te hospedas con nosotros, te despiertas y te dan ganas de irte a nadar a Xel-Há, te subes al autobús y te vas, puede ser que se te antoje regresar a comer al hotel a un restaurante espectacular que tenemos que se llama El Mercado y en la noche se te antoja ir a un show de noche. Al día siguiente prefieres ir a pasar el día a Xenses y en la noche irte a Xoximilco y al tercer día te da por la aventura y te vas a Xavage, todo esto lo tiene incluido nuestro hotel y esto es lo que hace tan especial al Hotel Xcaret México, el concepto All Fun Inclusive.

Y además que el hotel impuso un poco nuestra cultura ¿verdad?

– Sin duda alguna, Grupo Xcaret se ha convertido en una plataforma multiplicadora de arte mexicano y nuestra bandera es México. Nos han inculcado a los colaboradores esta cultura y eso nos ha permitido que seamos un ejemplo a nivel mundial de cómo presumir México. Tenemos tanto qué decir de nuestro país, es tan rico en cultura, en sabores, olores, música; no hay una persona que vaya a nuestro parque Xcaret que vea el show nocturno y que no se le ponga la piel chinita al escuchar la canción “México en la piel”, pero además, nos sucede mucho en el hotel, que hay mexicanos que están viviendo en el extranjero y están con sus familias y le dicen a sus hijos “prueba ese taco de cochinita porque sabe exactamente igual al que me cocinaba mi abuela”, estamos rescatando recetas, culturas, por ejemplo, con el parque Xcaret tenemos dos eventos icónicos, uno que es la travesía sagrada maya y otro que es el Festival de Vida y Muerte, donde el año pasado lo extendimos al hotel.

O sea, vives toda la experiencia del Día de Muertos

-La verdad es que es una experiencia redonda porque tú puedes vivir un día de muertos con comunidades rurales que te enseñan cuáles son sus tradiciones; con los estados invitados, que cada año tenemos uno diferente; y así entiendes un poco más profundamente de este México maravilloso, real, auténtico, en que los connacionales disfrutan y los extranjeros se sorprenden.

Los extranjeros se sorprenden de las maravillas de México. / Dreamstime

Anita, en este Tianguis Turístico ¿Cuál es el mercado al que le están apostando?

-En el caso del hotel el 56% de los huéspedes son mexicanos, es nuestro mercado principal y nos llena de orgullo verlos tan emocionados con todo lo que ofrecemos. Lo que buscamos con el Tianguis es, a través de Grupo Xcaret, enaltecer México.

¿Y con los parques, Ileana?

-Nuestro principal mercado también lo es el turismo nacional y creo que tiene que ver con este orgullo que tenemos por nuestro país, con el cómo favorecemos que nos visite el turismo nacional, somos muy conscientes que hay que apapachar a los mexicanos y lo hacemos muy bien. Cuando ves a una empresa que está presumiendo a tu país, que hace productos de excelencia, de calidad mundial, y que es reconocido internacionalmente por eso, creo que formamos parte de este orgullo de ser mexicanos y de presumir lo mejor que tiene nuestro país.