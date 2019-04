Yucatán buscará reinventar la siguiente edición del Tianguis Turístico

Yucatán recibe la estafeta para ser la sede del próximo Tianguis Turístico ¿Cuál será el principal diferenciador que van a tener?

– El Tianguis tiene la oportunidad de reinventarse, estamos viviendo una nueva era en la industria turística y todo se nos presenta para que podamos reinventar este importante evento. Siento que hay ciertas modificaciones que venía pidiendo la industria en cuestión de más contenido y más fondo, tenemos una forma muy sustanciosa pero nos ha faltado quizás perfeccionar el fondo, lo que son las citas de negocio, la parte digital, ponernos a la altura de otras ferias mundiales. Creo que de la mano de Sectur y del secretario Torruco vamos a poder ir modificando y sobre todo marcar un parteaguas en la edición 45 del Tianguis Turístico, en una nueva era para esta importante feria.

Yucatán es un destino con una amplia oferta turística. / Dreamstime

En ese sentido, hemos visto que Yucatán ha hecho muchos señalamientos

– Así es, como parte de esta nueva era que vive la industria turística que mencionaba, creo que no podemos hacer otra cosa que no sea estrechar lazos, ahora más que nunca tenemos que trabajar en equipo entre destinos, tenemos que trabajar en equipo con la iniciativa privada y trabajar unidos entre los distintos niveles de gobierno y eso es lo que hemos hecho desde el inicio de esta administración que encabeza el gobernador Mauricio Vila hemos trabajado por estrechar lazos con los mercados con los que tenemos conectividad, que además ha ido creciendo; hemos estrechado lazos con los estados vecinos de Quintana Roo y Campeche y todo esto para hacerle frente a este importante reto que tenemos de no bajar la promoción, de no bajar la presencia de México en distintos mercados.

Con el Tren Maya ¿Cambia la estrategia turística para Yucatán?

– Sin duda es una obra que va a beneficiar a Yucatán porque va a descentralizar el turismo que hoy llega a Cancún, pues es el aeropuerto más conectado, internacionalmente hablando y nos va ayudar a movilizar a esos turistas hacia el resto de la península. Definitivamente, eso va a traer desarrollo, nuevas inversiones, más turismo hacia sitios donde hoy no llega tanta derrama económica. Estamos trabajando con la federación para que ese desarrollo sea ordenado acorde a los principios de sostenibilidad, con los que estamos impulsando el desarrollo turístico de Yucatán y estamos convencidos que va a ser algo bueno para el estado.

Yucatán se promocionará con medios digitales / Dreamstime

Cuéntanos sobre tu idea de la promoción digital

– Estamos apostando a distintos canales de promoción y claro que lo digital hoy por hoy es necesario, estamos trabajando dentro de las herramientas con las que contamos, fortalecer el tema digital pues no solamente de información, sino de venta y promoción y es uno de los tantos canales que estamos aprovechando.

¿Han cumplido con sus objetivos en el Tianguis Turístico?

-Sí, vamos muy bien. Estábamos esperando más de dos mil 500 citas y la verdad es que no hemos parado, al stand le dimos un muy buen look de Yucatán y le dimos prioridad a las citas de negocio, tenemos espacio suficiente para que todos puedan llevar a cabo sus citas; tenemos a más de 50 empresas yucatecas y más de 150 expositores, pero además traemos a un colectivo de chefs yucatecos, desde los tradicionales hasta los modernos, montamos un espacio gourmet afuera de la expo y estamos contentos con la presencia que hemos logrado.

El estado cuenta con diversas zonas arqueológicas / Dreamstime

Era lo que me decía de las ferias turísticas internacionales

-Se trata de dar un paso adelante hacia las cosas que resulten más efectivas, yo cerque tenemos que buscar un tianguis más eficaz.

¿Por qué tendría que visitar la gente el estado de Yucatán?

-Invito a la gente para que visite a Yucatán en cualquier época del año porque es un estado maravilloso que lo tiene todo, arqueología, haciendas, hoteles de lujo, cenotes, playas maravillosas, ciudades coloniales, zonas arqueológicas, es un lugar maravilloso que todo el mundo está volteando a ver y como mexicanos no nos podemos perder eso que tenemos.