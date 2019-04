Inversiones en mega proyectos buscan devolver a Acapulco su esplendor de antaño

Cuéntanos de esos cuatro magnos proyectos que ya anunciaron y que van a impulsar más Acapulco

—Se hizo el anuncio de la primera piedra del Princess Hospital que va a ser un nuevo hospital que estará dentro de Riviera Diamante Acapulco. También se anunció una nueva universidad que contempla dos especialidades: enfermería y hospitalidad porque queremos dar ese giro de turismo médico. El tercero, es el Galeón de Manila, un museo que engloba la historia de Acapulco con la parte de Asia y está ubicado por donde se encuentra el Fuerte San Diego, además de toda la parte culinaria que vamos a establecer. El cuarto proyecto es el centro tenístico, que se llama Estadio Mía, que albergará el Torneo de Tenis Telcel y se prevé tenerlo listo para el 20 de noviembre del 2020, aunque el torneo se llevará a cabo hasta 2021. Su capacidad es para 9 mil 700 personas y se busca traer otros eventos deportivos como Futbol 7, Futbol de playa o torneos de deportes extremos.

Más de 2 mil millones de dólares se han invertido en diversos proyectos para Acapulco. / Dreamstime

En ese sentido, Mundo Imperial se ha convertido en sinónimo de entretenimiento ¿qué tanto trabajo les ha costado llegar a esto cuando la inseguridad está presente?

—Creo que la inseguridad se combate con buenas noticias y por eso se dan todas estas inversiones como Xtasea, la tirolesa más larga sobre el mar en América latina; los torneo y eventos que estamos haciendo, como el México Urban Lifestyle&Hard Festival de Acapulco, que viene del Mula Fest de Madrid, donde compramos la franquicia por cinco años y el primero se realizará en julio, es un macro evento de tres días en el que vienen artistas de todas partes de México y del mundo, tendremos a los 220 mejores tatuadores del mundo, habrá torneo de surf, viene gente que pinta murales con spray, bicicletas, motocicletas tuneadas, autos clásicos tuneados y por las noches eventos de conciertos con artistas muy reconocidos, la primera noche va a ser reggaeton; la segunda, DJ y música electrónica; y la tercera, será de rock. La apuesta no es nadamás con inversión, que es arriba de dos mil millones de dólares, sino en lo que se tiene qué hacer para que la gente piense en Acapulco; el primer paso es a nivel Ciudad de México, pero a nivel internacional esto se está replicando, las noticias que se dan de Acapulco ya no son malas, sino que están pasando cosas buenas. En el Forum tenemos eventos internacionales, pero también nacionales con artistas como Emmanuel o Mijares, y también eventos más locales. Tenemos más de 25 restaurantes en Mundo Imperial Acapulco con diferentes ofertas gastronómicas. Abrimos un club de playa para el hotel Palacio y para noviembre tenemos más sorpresas, estamos relanzando el hotel Palacio que tendrá ciertos cambios muy notables, estamos relanzando y haciendo inversiones adicionales en el Hotel Princess y Pier. Todo este año será de capitalización porque éste ha sido mejor en varios aspectos para Mundo Imperial, en cuanto a los resultados. Esperamos que toda esta inversión se refleje en un incremento de visitantes. También se anunció el Fest Riviera Diamante Acapulco, que es una nueva asociación, no solamente de hoteleros, sino de todos los prestadores de servicios que le apuestan a los grupos y convenciones que generan mucha derrama económica, por su naturaleza misma. Esta zona nueva de Riviera Diamante ha atraído la atención de manera nacional e internacional porque no esperaban encontrar algo así, la infraestructura local, el aeropuerto, los pasos a desnivel, las vialidades han mejorado mucho, así como la parte de seguridad. Representa un reto, pero los turistas siguen viniendo y nosotros seguimos creyendo en su empuje.

Se tiene contemplado que una etapa del Tour de France se lleve a cabo en mayo. / Dreamstime

Y también ha servido como un puerto de entrada para que los extranjeros regresen a Acapulco ¿no?

—Ahorita tenemos visitantes de Canadá y hemos visto un incremento en visitas de norteamericanos y europeos a pesar de la problemática de conectividad aérea, esto va mejorando y hemos visto interés por parte de aerolíneas y charteras que quieren hacer vuelos directos hacia Acapulco, estas conversaciones ya se están dando, ojalá sea muy rápido y que se lleguen a concretar para que nos dé la oportunidad de captar ese turismo que se alejó por mucho tiempo.

¿Están pensando en realizar alianzas comerciales?

— Hemos realizado varios eventos en conjunto con nuestros socios comerciales, entonces, sí estamos buscando eso, obviamente en el sentido de negocio para nosotros, pero al mismo tiempo buscamos proyección. Tenemos alianzas en proyectos ya solidificados para atraer mayores eventos y espectáculos a Acapulco. Nosotros hemos invertido nuestro capital en traer Mula Fest y el Tour de France, que será el 4 de mayo, y tenemos contrataciones por cuatro años más con ellos. Tenemos la Mega Feria que se realiza cada año y ahora estamos buscando cambiar el formato, involucrando más participantes, más gente y ya tomó mucho renombre. Entonces, mientras más nos sumemos a estos esfuerzos, más nos conviene a todos.

Las inversiones buscan atraer al turismo que se ha alejado de Acapulco. / Dreamstime

¿Se podría decir que 2020 será un año de consolidación para ustedes?

— Definitivamente, y de expansión también. Gracias por la oportunidad de dar a conocer todo lo que estamos haciendo porque mucha gente pasa, nos ve, viene a Acapulco, escucha de Acapulco, pero no sabe realmente todo lo que está pasando y todas esas inversiones que se están haciendo.