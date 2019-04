El diseño escandinavo domina las tendencias en interiorismo

El estilo minimalista se retoma en el 2019 con influencias del diseño escandinavo. En estas tres tendencias confluye un planteamiento muy ordenado, líneas dóciles que se integran para hacer sentir un espacio cómodo y relajado. La coincidencia está en que estos tres bosquejos podrían ser muy similares, pero nacen de filosofías parecidas más no iguales. No debemos caer en la confusión y pensar que el purismo de estos estilos reincide en lo monótono del diseño, aunque no se utilicen tantos colores o complementos para la decoración de un lugar, podremos incorporar explosiones de colores y una paleta de colores más fría para romper con lo tradicional.

Estos estilos buscan la armonía con la menor cantidad de objetos y texturas, enfocándose en lo natural, desde plantas hasta la luz natural como principal fuente, definiendo los colores necesarios para que esta sea reflectada y protagonista en los espacios.

El diseño escandinavo busca crear espacios cómodos y relajados / Dreamstime

Nórdico

Este estilo está inspirado en los países escandinavos, buscando hacer los interiores más acogedores, cálidos y confortables, potenciando al máximo la poca luz natural. Se dejan al descubierto o con ligeros tejidos que permitan el paso de luz natural. Con esta combinación se logran espacios limpios, serenos y relajados.

A pesar de la simpleza de los colores, los lugares nunca parecen fríos o aburridos debido a la superposición de los complementos como la madera, materiales naturales o textiles cálidos que añaden textura a los espacios como el algodón, pieles, lana y lino. Proporcionando una sensación de calidez y comodidad.

Japandi

La principal característica es la paz y la armonía de la decoración japonesa, complementada con la calidez del estilo escandinavo. Se utilizan pocas piezas decorativas tanto en muebles como paredes, pero cada objeto tiene un propósito para crear una decoración armónica, debido a que este estilo se basa en la calidad y no en la cantidad.

Los colores utilizados son fríos, tipo pastel y brillantes como marrón o beige. Creando un ambiente natural y complementado con madera, plantas, algún utensilio hecho a mano, cerámica o un accesorio artesanal.

Busca potenciar la luz natural / Dreamstime

Wabi Sabi

Wa (raíz) en la armonía, significa tranquilidad y equilibrio y Sabi (flor de tiempo) es lo degradado y decadente. Se basa en la idea de entender que la belleza es efímera. Admirar la imperfección, eliminar las cosas innecesarias y dejar lo esencial, dejando a un lado la saturación.

Para decorar estos espacios se utilizan materiales naturales desde cáñamo hasta mármol para usarlos en muebles, decoraciones o artesanías, y conservando un poco el estilo minimalista. Los principales elementos para reconocer este tipo de espacios son la poca cantidad de luz, decoración sencilla con elementos ásperos, oxidados, rotos o desgastados, al igual que paredes, pisos o suelos, estos en colores marrón, grises o negros.