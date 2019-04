Emilia, el color que pinta de rosa 2019

Durante la edición 2019 del Festival de Flores y Jardines de Polanco, diversas marcas y establecimientos se unieron a esta colorida fiesta. Así que aprovechamos la ocasión para conversar con Claudia Garibay, especialista en tendencias de Comex, quien nos habló de los usos y aplicaciones de Emilia, el color para este 2019 propuesto por la marca, que también participó en el evento.

“Emilia es nuestro color estandarte este año. Es un tono rosa que es cálido, tiene tintes de amarillo y muy poco azul. Es un color muy suave que encontramos muchísimo en las flores, por eso decidimos aprovechar y ligarlo también a esta celebración”, detalló.

Lo básico para aplicar color en tu hogar

La especialista en tendencias, compartió una regla básica para aplicar y combinar colores: “Nosotros lo dividimos en tres: 60, 30 y 10. Entonces el 60% de lo que tú vas a pintar en una habitación tiene que ir en un tono suave o el de tu preferencia; el otro 30% tiene que ser un color intermedio y quizá un poquito más subido en cuanto a color. El 10% es el tono de acento, es el más fuerte y puedes aplicarlo en muros y pisos, pero también en accesorios”.

Y si aún buscas una guía experta que te ayude a pintar y armonizar tus espacios, Garibay recomienda apoyarte de la app de la marca que te llevará de la mano para que tu experiencia de color sea perfecta y lo que tú esperas.

Finalmente, la especialista resaltó que los mexicanos no solemos tener miedo a usar colores en nuestra vestimenta, pero cuando se trata de decoración de espacios esta tendencia cambia.“Cuando hay que pintar el espacio en que vivimos no nos sentimos capaces de hacer algo armonioso a la vista porque no somos expertos. Hay que atreverse, lo que deseamos es que la gente viva bien, en espacios bonitos porque el color sí genera sensaciones y tiene ciertos efectos sobre las personas y sobre nuestros sentimientos. Hay que sacarle todo lo bueno al color y hacer uso de todas las herramientas que nos ayuden a mejorar nuestros espacios.

Así nació Emilia

Tenemos cuatro tendencias este año: hiperlocal, endémico, accionismo y reflejo. Emilia pertenece a la tendencia Hiperlocal, que además tiene ocho colores adicionales y que evoca el consumo local y el compañerismo. Al respecto, Garibay apunta:

“Emilia fue pensada en Las Coloradas de Yucatán. Este color no fue pensando para que fuera sólo para niñas, sino en los colores que nos brinda la naturaleza y en cómo los podemos llevar y aplicar en nuestra decoración. En todo aquello donde tu creas que se le puede poner color, Emilia puede estar presente”.

Emilia en Primavera-Verano

Para esta temporada se une a colores verdes para resaltarlos más y hacer que luzcan más vivos. A pesar de la fuerza del verde, Emilia conserva su característica cromática, se mantiene fuerte y sigue siendo luminoso, suave y armónico a la vista.

Emilia en Otoño-Invierno

Al final del año se unirá a tonos azules grisáceos para dar una intención más otoñal e invernal, pero sin perder su característica de brindar armonía a los espacios en que se coloca.

¿Dónde usar el color Emilia?

– Salas

– Estancias grandes

– Habitaciones para bebés

– Spas