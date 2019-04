Reglas básicas de color para pintar tu casa

Con 25 años de trayectoria, Elena Talavera está considerada una de las 10 figuras más influyentes dentro de las escena del interiorismo en México, de acuerdo con Architectural Digest. Desde 1987 dirige el estudio de diseño Torbeli, en el que también se desarrolla y produce mobiliario. Su trabajo es imposible de ignorar y ha destacado al obtener diversos reconocimientos, como ocurrió en 2013 con el proyecto La Quintas, galardonado en la categoría de Mejor Diseño de Interiores Residencial en la entrega anual de Iconos del Diseño de Architectural Digest.

Talavera hizo un espacio en su agenda para conversar con nosotros acerca del diseño de interiores, el color y cómo puede influir positiva o negativamente en nuestro estado de ánimo.

“Los colores transmiten emociones y eso es algo que a veces la gente no ve. Elige un color y no se da cuenta de que ese color te está poniendo en un estado emocional alto que no necesitas en ese espacio. Es clave tomar en cuenta que los colores tienen un efecto emocional muy profundo”, enfatiza la diseñadora.

Talavera es franca a la hora de hacer una recomendación para elegir el color de un espacio en nuestro hogar: “Tenemos que saber qué queremos emocionalmente del espacio, qué queremos transmitir. Por ejemplo, si quieres poner de buenas a la gente que va a estar en la sala. En las recámaras es mejor algo tranquilo que inspire descanso”.

La diseñadora, quien este año trabaja de la mano de Behr, señala la importancia de tomar en cuenta las paletas de color: “Las paletas de color no se deben escoger unilateralmente en una tienda de pinturas. Tienes que ir a la casa y verlo con todos los elementos que hay: tu piso, si tienes un muro de piedra, la carpintería y dentro del espacio hacer la selección. Por eso es que hablo de que la decoración se trata de conjuntos. La marca tiene cuatro paletas que funcionan muy bien emocionalmente para saber para qué las quiero usar y qué quiero transmitir en mi casa”.

Colores gratificantes

“Es una paleta muy armónica. Lo que me gusta de esta paleta es que habla de una cuestión mucho más armónica y tiene colores grises, que son neutros, que combinan muy bien con los azules y que harían que el color azul no empalague en una decoración. Si abusas de un color en un espacio puede llegar a ser empalagoso. La utilización de esta paleta de los neutros ayuda a que se vea muy azulado el cuarto sin pasar al extremo de ser demasiado azul”.

Con los pies sobre la tierra

“Es un poco más aterrizada a la naturaleza, muy ecológica, con la conciencia de lo que está pasando con los seres humanos. Es una paleta que usaría en una casa con toques mexicanos, donde haya cantera, barro, como que va muy bien con las casas mexicanas tradicionales”.

Enfoque suave

“Esta paleta la pensé para espacios donde haya bebés o gente mayor. Espacios donde te quieras conectar inmediatamente con una estabilidad emocional o con una paz interior”.

Inspiración profunda

“Me la imagino más en un ambiente de adultos, como en una casa donde vivan adolescentes, donde quieras llenar con colores alegres pero también aterrizados. Todos los colores tienen un poquito de tonos tierra, entonces están alegres pero no están muy vividos que te pongan nervioso, se ven serios y se ven formales”. Para finalizar, Talavera agregó: “Cada espacio tendrá que tener tanto su paleta como su selección de qué color va a ser el dominante. El dominante yo lo escogería con base a los elementos que ya existan en el espacio. A veces la gente piensa que toda la decoración es solamente un color. Las paletas de color nos dan a entender cómo utilizando el color en conjuntos puedes hacer efectos visuales increíbles”.

Reglas para pintar tu casa



1. Jugar con la energía del color. Hacer golpes de color, porque están todos los colores sueltos en una casa y lo que se necesita es conjuntar en grupo para que alguno sea más notorio.

2. Juega con el positivo-negativo. Donde hay un muro oscuro coloca un mueble claro al frente o viceversa: donde hay muro claro pon un mueble oscuro. De esta forma generas que todo luzca individualmente, pero también en conjunto.

3. Da chispa con el color. El color está pensado para dar alegría a los espacios, entonces, haz con ellos algo que sea cautivador y diferente. Que el color que elijas no quede en lugares como muros o esquinas, que se prestan a imperfecciones.

4. Refuerza el color. Si lo usas una vez, utilízalo dos veces; es decir, si ya tienes el color en un muro, repítelo en un cojín o en el detalle de una alfombra. Si lo haces de esta forma, inmediatamente se ve reforzado.

5. Utiliza el color en conjuntos. Aquí es donde aplican las paletas que nos dan a entender cómo usando el color en conjunto puedes crear grandes efectos visuales.

Errores comunes al elegir una paleta de color

1. Escoger un color porque está de moda sin tomar en cuenta el espacio y lo que hay en él.

2. Elegir colores oscuros. Está bien tener tonos oscuros donde haya mucha luz y colores claros donde haya oscuridad. Es vital balancear la luz y oscuridad en un espacio porque uno te pone muy activo y otro muy deprimido.

3. Poner pinturas oscuras en los techos. Con los techos claros el color se refuerza muy bien. Si pintas el techo oscuro puedes llegar a sentirte atrapado, como en una especie de caja.