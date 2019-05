Fernanda Castillo y el viaje que cambió su vida

¿Qué te llevo a aceptar ser la imagen de una de las campañas más importantes y atractivas de la industria turística en México?

— La invitación por parte del grupo Posadas para ser parte de esta campaña la acepté porque es muy inspiradora porque no sólo es hacer que la gente visite los hoteles y atractivos que ofrecen, sino porque invita a las personas a disfrutar los viajes, la vida y a conocer su país compartiéndolo en familia, en pareja o encontrar el disfrute en la soledad de los viajes de trabajo. Antes de ser la imagen, ya había visitado los hoteles de Fiesta Americana, así que me siento como en casa porque siempre han tenido detalles conmigo, aún cuando no era parte del proyecto. El cariño y atención que dan a sus clientes, todo eso hace que te sientas especial y ahora me emociona mucho ser vocera de una campaña en la que creo, porque edifica y alimenta.

¿Qué viaje ha cambiado tu vida?

— A los 18 años hice un viaje a la India, ahorré durante todo un año. Fue de los primeros momentos en la vida que me impulsaron a viajar y a descubrir que cuando uno viaja y te enfrentas a otras culturas, cambia tu forma de pensar, la mente se abre y vuela. Tienes hambre de conocer y de disfrutar. Otro de los viajes más emocionantes que he vivido es el que hice el año pasado con mi pareja a la Isla de Pascua, separada y desconectada del mundo. Descubrir la cultura polinesia estando en contacto con la naturaleza me hizo recapacitar y conectarme conmigo misma. También viajé a Vancouver a conocer a los osos grizzly a una reserva en la que también estuve muy en contacto con la naturaleza, esa simplicidad de los animales y a la vez majestuosidad, me cambió.

¿Cómo eliges el destino?

— Me tiene que llamar la atención de alguna manera y según viaje con pareja, amigos o sola voy planeando lo demás, porque no es lo mismo cuando vas sólo que acompañado porque buscas distintas experiencias. Lo que sí me gusta es cambiarle, de una cosa súper sencilla pasar a algo que me haga sentir más apapachada, es bueno ir modificando y hacer cambios porque te ayuda a salirte de la rutina.

Fernanda es la nueva imagen de Viaja de Grupo Posadas. / Uriel Santana

¿De qué forma te gusta descubrir la gastronomía de cada lugar?

— Busco muchas recomendaciones. Creo que parte de la experiencia de conocer un sitio, ciudad o país es conocer la idiosincracia de su gente y eso tiene que ver con probar su comida, la real. Por eso me gusta seguir las sugerencias que hay en las redes sociales e Internet de personas que han estado en dicho lugar para ir a donde la comida no esté modificada al gusto del turista, sino tratar de acercarme a lo que comen los locales. Involucrarte con esos sabores, el picante, el curry o la manera de tomar el café, todo eso viene junto con el viaje y es de las cosas más bonitas que te llevas para siempre.

¿Eres práctica al viajar?

— Como estoy acostumbrada a viajar por las giras y el trabajo, suelo ser bastante práctica. Trato de llevar poco en la maleta porque soy de las que regresa con muchas cosas. Algo que no puede faltar es una prenda para el frío, porque soy muy friolenta, claro, excepto cuando voy a la playa. Además, trato de vestirme acorde al sitio al que voy, pero soy muy sencilla, ando en tenis o jeans. No soy muy arreglada para viajar porque pienso que parte de vivir la experiencia es estar cómodo.

¿Te gusta traer souvenirs de tus viajes?

— En los últimos años y viviendo con mi pareja, Erick Hayser, nos ha dado por decir: ‘hay que traer algo de cada lugar en el que estemos juntos para tener el recuerdo’. Usualmente traemos cosas para la casa para que esté impregnada de esos viajes que hicimos y en general, regresamos con algo de comida, con alguna especia o recetario del país o de la ciudad que visitamos para tratar de replicarlo dignamente en casa.

¿Cómo inspirarías a las mujeres que desean viajar solas?

— Que sepan que hacerlo es una oportunidad de escucharse, de investigar el mundo. Aquel viaje que hice con mi amiga a la India, cuando yo tenía 18 y ella 21, –ahora digo, qué aventureras– fue de las mejores experiencias porque me hizo descubrir muchas cosas, por ejemplo, el papel de la mujer en la India y más en esa época, ahora todo ha cambiado mucho, pero en aquella ocasión fue muy fuerte enfrentarnos a esa idea y darnos cuenta de las bendiciones que teníamos viviendo en Occidente, de ser mujeres independientes y con muchos derechos, fue algo muy padre. Siempre he tenido muy buenas experiencias cuando he viajado sola porque también es parte de descubrir el mundo y creo que es un regalo que tendríamos que darnos las mujeres, también los hombres, porque viajar solo hace que no sólo descubras lo exterior, sino tu interior.

Sus lugares favoritos de México:

• Holbox

• San Cristóbal de las Casas

• San Miguel de Allende

• Mérida

• Sonora,un lugar que visita seguido por que de allí es su familia.